Il Mef pronto a venire incontro ai comuni in dissesto sul Fondo di anticipazione liquidità

L'impegno di Orsomarso

Il fondo di anticipazione liquidità è la somma che lo Stato ha anticipato ai comuni per ripianare i debiti del dissesto e che viene restituita ogni anno.

Il Ministero per l’Economia e Finanze è pronto a venire incontro ai comuni in dissesto o in regime di riequilibrio finanziario sul Fondo di anticipazione delle liquidità. I tecnici del ministero hanno raccolto anche le istanze dell’Anci, l’associazione dei comuni. E su questo si concentra l’impegno di Fratelli d’Italia attraverso il senator Fausto Orsomarso.

Il Fal

Il fondo di anticipazione liquidità è la somma che lo Stato ha anticipato ai comuni per ripianare i debiti del dissesto e che viene restituita ogni anno. Le novità introdotte dalla legge finanziaria imporrebbero un rientro diverso da parte dei comuni già in regime di dissesto ma da via XX Settembre sono pronti a recepire le esigenze die comuni che hanno avviato il piano di risanamento.

Le richieste dei Comuni

I comuni hanno chiesto al Ministero di sospendere l’efficacia delle nuove norme che imporrebbero un rientro sul Fondo di anticipazione insostenibile per tutti loro. Si tratta di centinaia di comuni italiani anche importanti, come Foggia, Brindisi, Potenza in gran parte concentrati (ma non solo al Sud). Le amministrazioni comunali hanno chiesto che venga loro applicata la norma che riguarda le Regioni, per le quali il debito viene girato a Cassa Depositi e Prestiti oppure di proseguire con il rimborso com’è avvenuto in questi anni o ancora con una reiscrizione limitata alla quota residua del Fondo, risultante dai pian di ammortamento con possibilità di ripiano correlato alla rata annuale dovuta. In questo caso si sterilizzerebbero gli effetti sul risultato mediante l’iscrizione dell’avanzo di esercizio corrispondente alle quote già restituite. I tecnici del Ministero stanno lavorando a questa possibilità.

Le città metropolitane piene di debiti

Sul punto si è impegnato fattivamente il capogruppo in commissione finanze del Senato di Fratelli d’Italia, Fausto Orsomarso. Che vuole sostenere le amministrazioni locali in difficoltà. Le città metropolitane, quasi tutte e sempre amministrate dalla sinistra, meritano un discorso a parte: sono piene di debiti, ma hanno avuto negli anni scorsi una legislazione che ha consentito loro di non finire in dissesto.