Il “cardinale elettricista” torna a casa: Papa Leone congeda l’Elemosiniere che riattaccò la luce agli occupanti abusivi

Ladri di casa spodestati?

Case occupate e bollette gratis? L’Elemosiniere di Papa Francesco torna in Polonia con un nuovo mandato di cui l’ha incaricato Papa Leone. Inversione di tendenza… finalmente. Di fronte alla fermezza del governo contro le occupazioni abusive e alla piaga degli “immobili rubati”, arriva da Oltretevere una notizia che sa di fine di un’epoca. Di stralcio di un capitolo che non solo potrebbe smettere di infierire sul dramma dei proprietari di immobili illegittimamente defraudati. Ma, soprattutto, restituisce dignità e autorevolezza a una battaglia infinita, delegittimante…

Ed eccoci qua alla notizia del giorno: il cardinale Konrad Krajewski, l’uomo che scelse la sfida aperta alle leggi dello Stato in nome di una solidarietà ideologizzata, non sarà più l’Elemosiniere del Papa. La nomina a Arcivescovo Metropolita di Łódź, in Polonia, mette fine a un mandato segnato da polemiche accese e strappi istituzionali.

Krajewski non sarà più l’Elemosiniere del Papa: nominato arcivescovo di Lodz

E sì, se ve lo state chiedendo, il cardinale Konrad Krajewski è esattamente quell’ “Elemosiniere-idraulico” (come fu ribattezzato dai media) che nel maggio 2019 calò personalmente nel pozzetto dello stabile occupato Spin Time Labs in Via di Santa Croce in Gerusalemme a Roma per rompere i sigilli e riattaccare la corrente a circa 450 persone.

Un gesto, quello del cardinale Krajewski che suscitò un enorme clamore politico. All’epoca, l’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini criticò aspramente l’iniziativa. Chiedendo polemicamente se il Vaticano avrebbe pagato anche le bollette degli italiani. E sul punto, la risposta di Krajewski fu netta quanto ideologicamente incisiva: «Mi assumo tutta la responsabilità. L’ho fatto per i bambini, non potevano stare al buio».

In sua vece, come nuovo Elemosiniere, è stato nominato monsignor Luis Marín de San Martín

Dunque, proprio oggi 12 marzo 2026, è stata resa pubblica la notizia che Papa Leone XIV (succeduto a Francesco) ha nominato il Cardinale Krajewski nuovo Arcivescovo Metropolita di Łódź, la sua città natale in Polonia. Il che significa che con questa nomina Krajewski conclude il suo mandato come Elemosiniere di Sua Santità e Prefetto del Dicastero per il Servizio della Carità. In sua vece, come nuovo Elemosiniere, è stato nominato monsignor Luis Marín de San Martín.

La sfida alla legalità di “Via Santa Croce in Gerusalemme” a Roma

Resta agli atti, al netto di una carriera di tutto rispetto dell’alto prelato, per i cittadini romani e per chiunque creda nel primato del diritto, il nome di Krajewski resterà indissolubilmente legato al blitz del maggio 2019 calandosi personalmente in un pozzetto per riattaccare la corrente elettrica allo stabile occupato Spin Time Labs nella capitale.

Un gesto che, al di là della narrazione caritatevole, rappresentò uno schiaffo a chi le bollette le paga regolarmente. E un incoraggiamento a chi vede nell’illegalità una scorciatoia accettabile. Mentre il centrodestra invocava – e oggi finalmente attua – lo sgombero delle aree occupate e la tutela della proprietà privata, il “cardinale idraulico” legittimava di fatto una situazione di abusivismo cronico, con un debito elettrico consistente accumulato nel tempo.

Il ritorno a casa: promozione o congedo?

Pertanto, ci pare di capire, la decisione di Papa Leone XIV di trasferirlo nella sua città natale, Łódź, chiude formalmente il capitolo romano di Krajewski. Nato nel 1963 e ordinato sacerdote nell’88, il cardinale torna laddove era stato cerimoniere e docente, lasciando vacante il Dicastero per il Servizio della Carità. E se per il Vaticano si tratta di una normale rotazione, per la politica e la società italiane la notizia sigla la chiusura di un fronte di tensione. Non a caso, negli anni (ancora in corso) della “lotta alle case rubate” e delle denunce contro i racket delle occupazioni, la presenza di un alto prelato pronto a intervenire tecnicamente per boicottare i distacchi delle utenze morose ha rappresentato quanto meno un paradosso.

È la fine dell’era degli “strappi”?

Pertanto, l’uscita di scena di Krajewski sembra coincidere temporalmente con una nuova stagione di rigore. Quella che comincia con il governo che ha impresso una svolta decisa: le occupazioni abusive non sono più zone franche. E la proprietà privata è tornata a essere un diritto inviolabile, non un optional sacrificabile sull’altare di un assistenzialismo che strizza l’occhio ai centri sociali.

E dunque, con la partenza del cardinale per la Polonia, Roma perde un protagonista della “disobbedienza civile” in chiave religiosa e sociale. La speranza è che il suo successore, monsignor Luis Marín de San Martín, sappia coniugare la necessaria carità cristiana con il dovuto rispetto per le leggi dello Stato.