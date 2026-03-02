Il Btp valore vola in alto: già raccolti più di 3 miliardi di euro e oltre 90mila contratti stipulati

Un ottimo risultato

Il Btp Valore italiano è volato già nelle prime ore dall’emissione, raccogliendo oltre 1,1 miliardi di euro e registrando 31.977 contratti. La nuova tornata del titolo dedicato alle famiglie a rendimenti crescenti e col premio fedeltà si chiuderà venerdì alle 13. I tassi minimi garantiti si attestano dal 2,50% per il primo e secondo anno, fino al 2,80% per il terzo e quarto anno fino al 3,50% per il biennio finale. A metà giornata, la raccolta è salita a oltre 3,3 miliardi con 94.073 contratti. Inoltre, i cedolari decisivi saranno confermato o riconsiderati in rialzo a seconda delle condizioni di mercato in chiusura dell’emissione. Il nuovo Btp Valore pagherà le cedole nominali ogni tre mesi, oltre a un premio finale extra pari allo 0,8% del capitale investito.

Per le famiglie italiane, l’attrattiva del Btp è un parcheggio sicuro della liquidità in un attimo di estrema incertezza geopolitica e in cui il debito della ex “periferia” europea, tra cui Spagna, Italia e Portogallo, resiste bene e ha visto gli spread appiattirsi a minimi quindicennali. Per giunta, con un ulteriore vantaggio del debito europeo a maggior rendimento in confronto al bund, c’è la prospettiva di un’inflazione che appare sotto controllo e persino sotto il 2% in base agli ultimi dati.

Come si fa a sottoscrivere il nuovo titolo?

Si può sottoscrivere il Btp Valore, con taglio minimo di 1000 euro, con la semplice homebanking. In alternativa, ci si può rivolgere alla banca o all’ufficio postale dove si ha un conto corrente e il conto deposito titoli. Inoltre, la tassazione è l’abituale agevolata per tutti i titoli di Stato al 12,5% sulle cedole e sul premio finale extra. È opportuno ricordare che il buono è esente dalle tasse di successione ed è escluso dal calcolo Isee fino a 50mila euro investiti in titoli di Stato.