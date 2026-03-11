I giudici lo “liberano” dal braccialetto elettronico, lui va a casa dell’ex e l’accoltella. Femminicidio a Messina

L'ennesima tragedia annunciata

Ennesimo barbaro femminicidio a Messina, dove ieri un uomo di 67 anni, Satino Bonfiglio, ha confessato di avere ucciso a coltellate la sua ex compagna: fino a un mese fa era agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico per reati contro la persona. L’ex compagno della donna ha confessato l’omicidio. Sembra che l’uomo sia andato ieri sera a trovare la ex per parlare, quando l’ha accoltellata a morte. A scoprire l’omicidio è stata la figlia della vittima che non aveva notizie della madre. Daniela Zinnanti, 50 anni, è stata raggiunta da diversi fendenti che non le hanno lasciato scampo. L’uomo era stato portato negli uffici della questura dove è stato sentito fino a notte fonda dagli investigatori della Squadra Mobile. Gli accertamenti sono scattati in serata subito dopo il rinvenimento del cadavere.

Il femminicidio di Messina

Gli investigatori della Squadra Mobile e della polizia scientifica hanno effettuato controlli sia nell’appartamento che nella zona attorno all’appartamento alla ricerca dell’arma. Sono state acquisite anche le telecamere di sorveglianza del condominio e della zona per visionare i filmati. Sul posto sono intervenuti anche il magistrato di turno e il medico legale per una prima ricognizione sul corpo. Subito gli agenti hanno concentrato l’attenzione sull’uomo, Santino Bonfiglio.