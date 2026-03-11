Edicola ABBONATI

Ciao

CERCA SUL SECOLO D'ITALIA

I giudici lo “liberano” dal braccialetto elettronico, lui va a casa dell’ex e l’accoltella. Femminicidio a Messina

L'ennesima tragedia annunciata

I giudici lo “liberano” dal braccialetto elettronico, lui va a casa dell’ex e l’accoltella. Femminicidio a Messina

Cronaca - di Marta Lima - 11 Marzo 2026 alle 08:53

Ennesimo barbaro femminicidio a Messina, dove ieri un uomo di 67 anni, Satino Bonfiglio, ha confessato di avere ucciso a coltellate la sua ex compagna: fino a un mese fa era agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico per reati contro la persona. L’ex compagno della donna ha confessato l’omicidio. Sembra che l’uomo sia andato ieri sera a trovare la ex per parlare, quando l’ha accoltellata a morte. A scoprire l’omicidio è stata la figlia della vittima che non aveva notizie della madre. Daniela Zinnanti, 50 anni, è stata raggiunta da diversi fendenti che non le hanno lasciato scampo. L’uomo era stato portato negli uffici della questura dove è stato sentito fino a notte fonda dagli investigatori della Squadra Mobile. Gli accertamenti sono scattati in serata subito dopo il rinvenimento del cadavere.

Il femminicidio di Messina

Gli investigatori della Squadra Mobile e della polizia scientifica hanno effettuato controlli sia nell’appartamento che nella zona attorno all’appartamento alla ricerca dell’arma. Sono state acquisite anche le telecamere di sorveglianza del condominio e della zona per visionare i filmati. Sul posto sono intervenuti anche il magistrato di turno e il medico legale per una prima ricognizione sul corpo. Subito gli agenti hanno concentrato l’attenzione sull’uomo, Santino Bonfiglio.

Non ci sono commenti, inizia una discussione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

di Marta Lima - 11 Marzo 2026