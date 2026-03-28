Gli idonei: “Fiducia in Giorgia Meloni, anche se siamo indipendenti: confidiamo nel suo intervento”

L'appello alla leader

Ieri un precario ha avuto un infarto. Il movimento, apartitico, conferma la sua fiducia nella presidente del Consiglio

Gli idonei calabresi della pubblica amministrazione lanciano un appello a Giorgia Meloni, fidandosi “della sensibilità del presidente del Consiglio”, per chiedere che venga approvata la legge regionale calabrese che svuoterebbe tutto il bacino.

“Uno dei nostri ha avuto un infarto”

“Uno dei nostri, precario e idoneo, ieri ha avuto un infarto”, si legge nell’appello inviato, nel quale il movimento spontaneo, dichiarandosi apartitico, si rivolge al presidente del Consiglio, “manifestando fiducia nella sua sensibilità di donna e anche di leader di partito” affinché si porti a compimento la proposta di legge regionale.

Un caso che, pur conclusosi senza conseguenze irreversibili, riaccende i riflettori su una condizione di precarietà protratta nel tempo e sulle sue ricadute personali, rispetto alle quali il centrodestra calabrese ha risposto presente, con una proposta di legge regionale.

Il movimento spontaneo che rappresenta oltre mille persone chiede che “la proposta di legge presentata dalla Lega venga approvata al più presto”, considerando anche la necessità connessa all’esigenza di personale nella pubblica amministrazione regionale.

La proposta di legge

La proposta di legge è stata presentata dal gruppo consiliare della Lega un mese fa e punta a utilizzare le graduatorie vigenti, unendo il fabbisogno regionale con quello degli enti di sottogoverno e dei comuni e delle province. L’associazione aveva deciso di sospendere una mobilitazione prevista per il 25 marzo, scegliendo la via del dialogo istituzionale e confidando in una soluzione politica. Un gesto che, nelle intenzioni, avrebbe dovuto favorire un clima di confronto costruttivo.

La fiducia in Giorgia Meloni

“Abbiamo fiducia in Giorgia Meloni anche se al nostro interno c’è gente che vota ogni tipo di partito- hanno detto gli idonei- e ci rivolgiamo a lei nella funzione più di leader del più votato partito italiano, affinché prenda a cuore le nostre istanze”. Piena solidarietà è pervenuta dalle forze politiche del centrodestra.