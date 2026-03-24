Famiglia nel bosco, l’incontro con La Russa in Senato con Nathan in ansia per la cravatta. E ad aprile un’altra data cerchiata in rosso

Dal casolare a Palazzo Madama

Dal bosco abruzzese ai palazzi capitolini dopo un percorso che carte bollate e perizie specialistiche ha allungato e reso impervia la strada di un ricongiungimento familiare che sembra allontanarsi e perdersi nei meandri di lungaggini peritali e giudiziarie che impediscono al momento di intravedere l’agognato traguardo. In tutto questo, comunque, dalle radici profonde della terra di Palmoli ai marmi solenni di Palazzo Madama, domani il cammino di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, ormai nota come la “famiglia nel bosco“, segnerà una tappa dal valore simbolico altissimo: l’incontro con il Presidente del Senato, Ignazio La Russa.

Famiglia nel bosco, Catherine e Nathan domani in Senato dal presidente La Russa

Un invito diretto, quello della seconda carica dello Stato, che già lo scorso dicembre aveva espresso vicinanza alla coppia anglo-australiana, auspicando un rapido ricongiungimento con i loro tre figli (due gemelli di sette anni e la maggiore di 8). E non possiamo non considerare che, per i due genitori, che hanno scelto uno stile di vita alternativo a stretto contatto con la natura, varcare la soglia delle istituzioni non sarà solo una formalità. Ma esprimerà il grido di chi chiede di essere ascoltato oltre i pregiudizi e le consulenze psicologiche.

Oltre l’incontro di domani, quella data cerchiata in rosso sul calendario di aprile

Al netto dell’incontro di domani, comunque, molto importante dal punto di vista della vicinanza istituzionale e dell’empatia rispetto a un caso che ha scosso e coinvolto una intera comunità nazionale, il calendario della famiglia ha anche un’altra data cerchiata in rosso, di quelle che non ammettono divagazioni social: quella del 21 aprile. Perché quel martedì del mese che sta per aprire i battenti, la Corte d’Appello minorile dell’Aquila discuterà il ricorso presentato dai legali della coppia contro l’ordinanza di allontanamento dei bambini.

Famiglia nel bosco, la tappa dell’incotro con La Russa e il percorso a ostacoli verso il ricongiungimento familiare

Sarà il momento della verità, in cui i periti della difesa depositeranno una nuova relazione per smentire le ricostruzioni dei servizi sociali e dimostrare che l’amore di un genitore non può essere misurato solo con i parametri del conformismo abitativo o scolastico. Ma di questo parleremo al momento: prima di affrontare quello scoglio in vista in mezzo a una mare di carte e ricorsi, infatti, c’è da superare la boa del cerimoniale dell’incontro di domani in senato che, come noto, imporrebbe un dress code rigoroso: eleganza sobria per Catherine. Giacca e cravatta per Nathan.

Papà Nathan, tra nodo in gola e giacca e cravatta indosso

Ed è qui che spunta sul percorso il dosso di un uomo abituato a maneggiare la terra, le cui mani portano i segni di una vita rurale fatta di tagli e fatiche. Per Nathan, indossare l’abito scuro significa quasi sospendere la propria identità, accettando un compromesso estetico che gli sta stretto quanto un nodo al collo. Eppure, dietro quella giacca che punge e quel colletto inamidato, batte il cuore di un padre pronto a tutto pur di riportare a casa i suoi tre figli. E proprio per questo, allora, l’incontro di domani con il presidente del Senato La Russa fisserà in calendario un momento di tregua necessaria. In attesa che il 21 aprile la giustizia possa finalmente restituire la serenità a chi, nel bosco, aveva trovato la propria dimensione cucita addosso…