Dopo il trionfo a Miami Sinner vede il sorpasso su Alcaraz: a Montecarlo può tornare numero 1 se si verificano questi risultati

I conti Atp

Il Sunshine Double di Jannik Sinner è realtà. Dopo Indian Wells, l’azzurro conquista anche Miami battendo in finale Jiri Lehecka con un doppio 6-4, in una partita segnata dal maltempo con l’inizio in ritardo e lo stop di un’ora e mezza dopo il primo set. Sinner ha giocato una partita accorta e puntuale, alzando il livello nei momenti chiave della partita. Il tutto, come accaduto in tutto il corso del torneo, supportato da un grande servizio.

Dopo Indian Wells, Miami: doppia vittoria senza perdere un set

Nella storia del tennis maschile, Sinner è l’ottavo a farcela, ma è il primo a completare l’opera senza perdere alcun set nel percorso. Una statistica che si inserisce nell’altro record raccontato già negli scorsi giorni: sono infatti ora 34 i set vinti consecutivamente dall’azzurro nei Masters 1000, a partire dal cammino immacolato sul cemento indoor di Parigi (novembre 2025). Si tratta del secondo titolo a Miami e del settimo titolo in questa categoria per il tennista classe 2001, salito ora a quota 26 titoli ATP in carriera.

Sinner può tornare in testa all’Atp: ecco come

Il trionfo di Jannik Sinner a Miami riapre la corsa al numero uno del ranking Atp, oggi occupato da Carlos Alcaraz. L’azzurro ha ridotto il distacco a 1.190 punti e guarda ora con ambizione al Masters 1000 di Monte-Carlo, snodo chiave per il possibile sorpasso. Nel Principato, infatti, Sinner avrà un vantaggio importante nella gestione dei punti: non avendo partecipato all’edizione 2025, non dovrà difendere alcun bottino, mentre Alcaraz perderà una quota significativa legata ai risultati dello scorso anno.

Diversi gli scenari che potrebbero riportare Sinner in vetta al ranking mondiale: l’italiano diventerebbe numero uno vincendo il torneo, indipendentemente dal percorso dello spagnolo. Il sorpasso sarebbe possibile anche in caso di finale, a patto che Alcaraz non vada oltre la semifinale, oppure con una semifinale se il rivale si fermasse ai quarti. Il sistema di classifica Atp, basato sui risultati delle ultime 52 settimane tra Slam, Masters 1000 e tornei del circuito, rende determinante il meccanismo dei punti da “scartare”. Proprio in questa fase della stagione il calendario offre a Sinner una finestra favorevole per colmare il gap. Monte-Carlo diventa così un crocevia decisivo: per Sinner non solo la conferma del momento di forma, ma anche la concreta possibilità di tornare sul trono del tennis mondiale.

La dedica a Kimi Antonelli e Bezzecchi

“Bez Kimi Italia”. Con queste parole nel classico autografo sulla telecamera dopo la partita, Jannik Sinner ha dedicato la vittoria del torneo Atp Masters 1000 di Miami ai sue due amici Andrea Kimi Antonelli e Marco Bezzecchi vincitori rispettivamente del Gran Premio del Giappone di Formula 1 e del Gp degli Usa della MotoGp. Sinner conferma così la sua grande passione per gli sport motoristici.