Sinner e Antonelli, generazione di fenomeni made in Italy. E Jannik dedica la vittoria all’amico Kimi

Tennis e Formula 1

Ieri pomeriggio nelle case degli italiani è entrato il volto giovane e quasi incredulo di Kimi Antonelli, reduce dallo storico trionfo nel Gp di Cina, molti anni dopo l’ultimo trionfo di Fisichella. Stamattina, all’alba, il viso raggiante di Jannik Sinner annunciava la sua prima vittoria della nuova stagione di tennis agli Indian Wells, il Masters 1000 americano conquistato sul russo Daniil Medvedev. Il numero 2 del ranking Atp si è imposto per 7-6 (8-6), 7-6 (7-4) in poco meno di due ore di gioco. Per il 24enne, che conquista il 25esimo titolo della carriera e il primo nel 2026 senza cedere un set nel torneo, l’exploit sul cemento californiano arriva grazie ad un match giocato con grande solità al servizio e deciso nei momenti cruciali: da annali la rimonta nel tie-break del secondo set, con un recupero da 0-4 a 7-4 grazie a sette punti consecutivi piazzati.

Sinner e la dedica ad Antonelli, l’altro giovane italiano vincente

“Ho continuato a crederci e a spingere”, dice riferendosi al tie-break del secondo set. “Ho cercato il punto con maggiore convinzione per evitare di ripartire da zero nel terzo set. Ho dato il massimo per chiudere il match in due set e sono felicissimo, è stato un epilogo incredibile”, aggiunge. “E’ stato un match durissimo, Daniil è tornato a giocare ad ottimi livelli. Io ho lavorato sodo dal primo giorno qui, mi sono allenato duramente e questo risultato mi fa davvero felice. E’ speciale poter condividere questo momento con il team e con gli amici”.

Jannik Sinner, dopo aver vinto, ha scritto sulla telecamera: “Grande Kimi”. Poi, nell’intervista post-partita, ha dedicato il suo pensiero ad Antonelli: “Questo è un giorno speciale – le parole di Jannik -. Sono un appassionato di Formula 1 e avere un grandissimo italiano che porta l’Italia al vertice è bellissimo. Grande Kimi”. Una giornata da incorniciare per lo sport azzurro.