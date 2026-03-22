Dieci anni fa la strage di Bruxelles firmata dai terroristi islamici. Meloni: “Uniti contro la barbarie”

Il ricordo delle istituzioni

”Sono passati 10 anni dall’attentato che ha colpito Bruxelles, un attacco che non dimenticherà mai. Oggi pensiamo alle vittime e ai loro cari, che portano ancora il peso di una perdita che il tempo non può sanare. Oggi, come nel 2016, siamo uniti. Solidali e determinati a proteggere i nostri valori comuni”. Così la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen ha commemorato questa mattina il decimo anniversario dei tre attacchi terroristici che la mattina del 22 marzo 2016 colpirono Bruxelles causando 38 morti, compresi i tre attentatori, e 340 feriti.

Attentati di Bruxelles, il ricordo dopo dieci anni

Due gli epicentri del piano terrorista: un primo attacco esplosivo, alle 7.58, si produsse nella hall delle partenze dell’aeroporto di Zaventem; un secondo, poco più di un’ora dopo, all’interno di un vagone della metro, all’altezza della fermata Maalbek, nel quartiere europeo. L’attacco segnò ulteriormente la stagione del terrorismo in Europa, e avvenne 4 giorni l’arresto a Bruxelles di Salah Abdeslam, una degli artefici dell’attentato del Bataclan qualche mese prima. “Dieci anni dagli attacchi di Bruxelles, il ricordo rimane vivido. Commossa nell’ unirmi al Re Filippo e la Regina Mathilde, al Primo Ministro Bart De Wever e alle famiglie delle vittime per onorare coloro che sono stati persi e tutti coloro le cui vite sono state per sempre cambiate. Ascoltare le loro storie di amore, perdita e coraggio straordinario è stato un promemoria che, anche nei nostri momenti più bui, la dignità e la forza risplendono. L’Europa ricorda”, ha scritto su X la presidente dell’Eurocamera Roberta Metsola. Tante le testimonianze che si sono succedute nel corso della commemorazione, alcune non prive di polemiche nei confronti delle misure prese dallo Stato belga nei confronti dei familiari. “Il silenzio dello Stato di fa immergere in un nuovo senso di insicurezza”, ha sottolineato una delle testimoni.

“A dieci anni dai vili attentati, a nome del Governo italiano e mio personale, rinnovo il ricordo delle vittime e la solidarietà dell’Italia al Belgio. Non permetteremo mai alla barbarie di prevalere sulla democrazia. La memoria di quel tragico giorno rafforza il nostro impegno quotidiano contro il terrorismo e a difesa dei nostri valori di libertà”, scrive in un post su X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.