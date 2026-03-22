Chiede un selfie alla Meloni poi cerca di irritarla: “Io voto no”. Ma lei gli sorride e gli dà una lezione… (video)

Alla vigilia del voto

Voleva sorprenderla, provocarne una reazione, invece ha incassato una lezione di democrazia dalla premier Giorgia Meloni. Filippo Moini, 18 anni, ieri ha incontrato la Meloni e, al momento di scattare la foto, ha avviato un video rivelando con un sorriso: “È il mio primo voto, ma voto no al referendum”. La reazione della premier, inizialmente sorpresa, è stata elegante e per nulla irrispettosa, anzi. “Ma come voti no…”, gli ha detto col sorriso, per poi aggiungere: “E vabbè, è la democrazia. Funziona così”. Il video, ripubblicato su TikTok dalla fidanzata del giovane, Benedetta Sommaruga, ha rapidamente fatto il giro della rete, diventando virale e riaccendendo il dibattito online sul confronto diretto tra cittadini e politica. Qualcuno, sul fronte del No, ha subito adottato il ragazzino dandogli, chissà perché, la patente di eroe. Tanti altri hanno semplicemente fatto notare come la premier abbia dato a lui e a tutti una bella lezione di stile e di democrazia, col sorriso sulle labbra.

IL VIDEO CON IL SELFIE DELLA MELONI E IL RAGAZZINO DEL “NO”