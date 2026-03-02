Caso Epstein, il segretario al Commercio Usa chiamato a testimoniare: spunta un finanziamento a uno psichiatra italiano

Lo scandalo pedopornografico

Il professionista romano estraneo a qualsiasi addebito. Lutnick, vicino a Donald Trump, messo alle strette

Howard Lutnick, segretario al Commercio degli Stati Uniti e molto vicino al presidente Donald Trump, dovrà rendere conto dei suoi legami con Jeffrey Epstein, l’ex finanziere condannato per reati sessuali su minori e morto suicida in carcere nel 2019.

Lutnick negli Epstein files

I file pubblicati dal Dipartimento di Giustizia mostrano che Epstein e Lutnick pianificarono di incontrarsi anni dopo che il segretario al Commercio aveva affermato di aver interrotto i contatti. I due in passato vivevano uno accanto all’altro nell’Upper East Side di Manhattan e l’anno scorso in un podcast Lutnick ha affermato di aver interrotto i rapporti con Epstein dopo un’interazione del 2005 che aveva trovato inquietante.

Il caso del convegno di psichiatria

«Dear Jeffrey, your help was simply preciuos for organizing the next congres in La Habana!». Non ha bisogno di essere tradotta la mail inviata dal professor Giuseppe Bersani, allora ordinario di psichiatria alla Sapienza di Roma e oggi in pensione, a Epstein il 20 ottobre del 2017, riportata da Repubblica.. L’accademico ringrazia perché il milionario statunitense ha versato almeno 20 mila euro per sponsorizzare l’incontro scientifico nella capitale cubana del quale lo stesso Bersani è presidente. Della locandina del convegno, (NeuPsyCo — Neurociencias y Psiquiatría 2017), che si è svolto dal 6 all’8 novembre, si trova ancora traccia online.

«Per noi era uno sponsor qualunque, non sapevamo niente di lui — si difende adesso il professore italiano — Forse in modo un po’ ingenuo, eravamo completamente all’oscuro. Chi era lo abbiamo scoperto in corso d’opera». Bersani, contattato ieri, è imbarazzato: «Si è comportato come un normale sponsor, un filantropo. È tutto finito lì, con quel contributo, e col senno di poi posso dire: per fortuna. Non ho avuto alcun contatto personale con lui ed è imbarazzante che il mio nome sia affiancato a una persona così». Epstein all’epoca, però, era già noto per i suoi scandali, anche se Giuseppe Bersani, ovviamente, risulta estraneo a qualsiasi tipo di rapporto connesso con le attività criminali del finanziere americano.

Chirurghi al servizio del pedofilo

Una piccola cerchia di medici ha lavorato per anni con Jeffrey Epstein e ha seguito alcune delle ragazze, anche minorenni, insieme a lui per esami e operazioni chirurgiche. Lo rivela un’inchiesta del New York Times, che da settimane indaga sui milioni di pagine di documenti resi pubblici dal dipartimento di Giustizia americano a inizio anno sul finanziere morto suicida in carcere nel 2019. Il quotidiano statunitense ha scovato più di 15mila mail scambiate con una dozzina di medici, soprattutto ginecologi e dermatologi.