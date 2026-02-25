Svolta nel caso Epstein, Bill Gates ammette le sue responsabilità: “Rapporti con due ragazze russe”

Il fondatore di Microsoft

Il re dell'informatica contrasse anche una malattia venerea. Implorava il finanziere pedofilo di tenere nascosti i suoi rapporti

Bill Gates “si è assunto la responsabilità per le sue azioni” in relazione ai legami con Jeffrey Epstein nel corso di una riunione con lo staff della sua Fondazione. “Bill ha parlato in modo onesto, affrontando molte questioni nello specifico”, ha reso noto la Gates Foundation in una nota. Arriva una clamorosa svolta sui file del finanziere pedofilo morto suicida.

I rapporti di Gates con le donne russe

Secondo il Wall Street Journal, l’ex ad di Microsoft si è scusato con lo staff, ammettendo di aver avuto una relazione con due donne russe di cui Epstein è venuto a conoscenza in seguito e, in riferimento al finanziere pedofilo, ha dichiarato: “Non ho fatto nulla di illecito. Non ho visto nulla di illecito”.

Secondo il Wsj, Gates ha ammesso anche che è stato un “errore enorme passare del tempo con Epstein”, ma ha insistito sul fatto di “non aver mai trascorso del tempo con le vittime, le donne che lo circondavano”. “Chiedo scusa alle altre persone che sono state coinvolte in questa vicenda a causa dell’errore che ho commesso”, ha detto ancora al suo staff.

Gates contrasse una malattia venerea

Le parole di Gates sembrerebbero quindi confermare, almeno in parte, quanto scritto da Jeffrey Epstein. In una lunga email datata 18 luglio 2013, scritta proprio dal finanziere e inviata a sé stesso, Epstein afferma che Gates avrebbe avuto rapporti sessuali con “ragazze russe”, avrebbe contratto una malattia sessualmente trasmissibile e avrebbe chiesto antibiotici da somministrare di nascosto alla moglie di allora, Melinda Gates.

Le lettere di Epstein al capo di Microsoft

“Per aggiungere la beffa al danno, mi implori di cancellare le e-mail riguardanti la tua malattia sessualmente trasmissibile, la tua richiesta di fornirti antibiotici da somministrare di nascosto a Melinda e la descrizione del tuo pene”, ha scritto Epstein. Nella stessa missiva si dice inoltre “sconvolto oltre ogni comprensione” per la decisione di Gates di “ignorare l’amicizia che si era sviluppata negli ultimi sei anni”.

L’attacco dell’ex moglie a Bill

Gates, nei giorni scorsi, ha subito anche l’attacco dell’ex moglie. Melinda French Gates ha infatti esortato a distanza l’ex marito a “rispondere del suo comportamento” dopo che il nome del fondatore di Microsoft è comparso nei nuovi documenti del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (Doj) legati al caso Epstein, aggiungendo che “nessuna ragazza dovrebbe mai essere messa in quelle situazioni”.

