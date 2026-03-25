“Avete vinto, dovete zompettare!”. E scatta il ridicolo ballo di Fratoianni e Bonelli per il No day (video)

La festa di piazza

“Avete vinto, dovete zompettare!”, urla uno dei festanti compagni che la sera di lunedì sono scesi in piazza a celebrare la vittoria del No al referendum, manco la sinistra avesse vinto le elezioni. Il duo dell’apocalisse, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, leader di Avs, i Gianni e Pinotto della politica italiana, non si lasciano pregare e improvvisano uno “zompettamento”, un ridicolo balletto che fa divertire i loro seguagi nel corteo del trionfo. Basta poco, a sinistra, per perdere la sobrietà, tipo una piccola vittoria, dopo anni e anni di sconfitte…

Il ballo di Fratoianni e Bonelli