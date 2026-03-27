Architetto di giorno, serial killer la notte: l’omicida delle donne di New York si dichiara colpevole

Sette le vittime

L'uomo è riuscito a mantenere per decenni una facciata normale nascondendo pulsioni sadiche e un interesse per la pornografia violenta e la tortura

Architetto borghese di giorno, spietato serial killer di notte. Rex Heuermann, 62 anni, accusato di sette omicidi a Gilgo Beach, Long Island (a New York), dovrebbe cambiare la sua dichiarazione di non colpevolezza in colpevolezza. E’ atteso in tribunale l’8 aprile. I sette omicidi sono avvenuti tra il 1993 e il 2011.

La storia

Heuermann è stato arrestato fuori dal suo ufficio a Manhattan nel luglio 2023 e accusato dell’omicidio di tre donne: Melissa Barthelemy, 24 anni, Megan Waterman, 22 anni, e Amber Costello, 27 anni. Nel corso del successivo anno e mezzo, fu accusato anche delle altre quattro: Maureen Brainard-Barnes, 25 anni, Jessica Taylor, 20 anni, Valerie Mack, 24 anni, e Sandra Costilla, 28 anni.

Heuermann dovrebbe comparire davanti a un giudice l’8 aprile, data in cui, secondo i media statunitensi, potrebbe cambiare la sua dichiarazione di colpevolezza. Il processo era inizialmente previsto per settembre. Dal 2010, la polizia sta indagando su una serie di almeno 10 decessi a Gilgo Beach. Le autorità affermano di aver collegato Heuermann a sette di questi decessi. I pubblici ministeri hanno affermato di aver trovato prove del DNA che collegano l’uomo alle scene del crimine. Lo hanno accusato di aver pianificato gli omicidi “metodicamente” e con “dettagli agghiaccianti”.

I corpi abbandonati

Heuermann è accusato di aver abbandonato i corpi delle vittime lungo la costa meridionale di Long Island. La maggior parte furono ritrovati a Gilgo Beach, a breve distanza dalla sua abitazione di Massapequa. Oltre alla posizione condivisa, altri elementi indicavano un collegamento tra le donne, molte legate con nastro adesivo o cinture e avvolte in tela di sacco. Alcune delle vittime furono smembrate, con parti ritrovate fino a 80 chilometri di distanza. La dichiarazione di colpevolezza comporterebbe probabilmente una sentenza di ergastolo senza possibilità di libertà condizionale.

Un architetto pignolo

Come architetto, Heuermann era noto per essere estremamente orientato ai dettagli e pignolo. Gli inquirenti ritengono che abbia applicato questa stessa precisione nella pianificazione dei suoi crimini, agendo come un “killer del potere e del controllo”. L’architetto è riuscito a mantenere per decenni una facciata di “uomo qualunque” — un pendolare sposato con figli — nascondendo pulsioni sadiche e un interesse per la pornografia violenta e la tortura.