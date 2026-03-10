“Apologia – Biografia del Diavolo”, il libro di Caroleo Grimaldi che ha stregato la giuria del Golden Book Award

Editoria

Fresco della vittoria del Golden Book Award assegnato dalla Associazione Pegasus – ricevuto proprio di recente in una cerimonia che ne ha consacrato il valore letterario – Apologia – Biografia del Diavolo (Gpm Edizioni) si conferma come un’opera audace e profondamente intellettuale.

Myriam Caroleo Grimaldi riesce a fondere con straordinaria naturalezza le sue due anime, quella di giurista e quella di filosofa, dando vita a un’idea narrativa profondamente affascinante: un processo al Principe delle Tenebre e, in questo singolare tribunale letterario, il Diavolo, imputato e narratore, espone la propria difesa, raccontando la sua storia e le ragioni della sua ribellione.

Attraverso questa originale prospettiva, l’autrice ci conduce in una rilettura sorprendente del mito dell’angelo caduto: la ribellione di Lucifero diventa una scelta, il primo atto di una umana consapevolezza che segna l’esordio del bene e del male nello spettacolo della vita terrestre.

Apologia – biografia – del diavolo: il processo che assolve il Tentatore

L’Apologia del diavolo non può confinarsi nella categoria del romanzo classico, ma assume quasi la forma di un trattato visionario, capace di intrecciare riflessione filosofica, suggestioni teologiche e una narrazione intensa, lucida e penetrante che invita a interrogarsi sul ruolo del dubbio, della passione e della conoscenza nel percorso dell’uomo, senza il timore di metterne in discussione le certezze più consolidate, aprendo uno spazio di riflessione in cui il lettore è chiamato a confrontarsi con temi universali: la libertà, la ribellione, il desiderio di sapere e il confine sottile tra luce e oscurità.

Alla fine resta la sensazione di aver attraversato un libro che non parla soltanto del Diavolo, ma dell’uomo stesso. Un’opera intensa e provocatoria, destinata a chi non teme di esplorare l’oscurità, passaggio necessario per chiunque voglia approdare alla luce.

Chi è l’autrice

Avvocato penalista, laureata anche in filosofia, Myriam Caroleo Grimaldi è già autrice dei romanzi “Centocoltellate”, “ES, l’Amore cannibale” e “Nel nome di Nada”. Ha partecipato a numerose trasmissioni televisive e radiofoniche, quali “l’Appuntamento”, di Gigi Marzullo; TG Uno; Rai news; Uno Mattina; ACAB; RDS; Radio Manà Manà; Radio IES; Radio Rai; Radio Dimensione Suono e altre. È stata inoltre presente nelle maggiori testate giornalistiche.