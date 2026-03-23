Alessi lascia la direzione di Novella 2000: “Quattordici anni intensi e divertenti”

Il saluto del direttore

Nel suo ultimo editoriale saluta e ringrazia con affetto i lettori e chi, insieme a lui, ha lavorato e reso possibile il rilancio dello storico settimanale. Al suo posto arriva Luca Burini

Un editoriale di poco più di 500 parole, sentito, emozionato, nel quale comunica di lasciare la direzione dopo 14 anni: è così che Roberto Alessi si è congedato dai lettori di Novella 2000. In questi anni alla guida dello storico settimanale italiano, tra i più longevi di sempre, Alessi ha raccontato pagine importanti della storia d’Italia, tra costume, gossip e cronaca. A partire dalla consacrazione come presidente del Consiglio della prima donna della storia della Repubblica, Giorgia Meloni. Sempre con professionalità, serietà e mai fuori dalle righe.

Con lui Novella 2000 torna testata di riferimento del gossip

Nel suo saluto Alessi scrive «È con emozione che, care lettrici e cari lettori, vi comunico che io lascio Novella 2000. Questo è il momento dei ringraziamenti a partire dal primo editore, Alfredo Bernardini de Pace, e all’allora suo a.d. Federico Silvestri a Daniela Santanchè, oggi ministro del Turismo, ma che mi ha permesso di lavorare ricreando un prodotto che nel giro di breve ha riconquistato una brand reputation senza precedenti». Reputazione positiva tale che «oggi fa scrivere a Google che “Novella 2000 è confermata come una delle testate di riferimento nel panorama del gossip italiano e internazionale, distinguendosi per la sua forte presenza digitale oltre che cartacea”».

Mi avrete sempre tra i piedi

Alessi continua facendo gli auguri al nuovo direttore e spiegando che per lui «si apre una nuova fase della mia carriera come editorialista, una carica che mi fa tremare i polsi e che mi vedrà impegnato su due quotidiani e su un settimanale di prestigio. Sono stati 14 anni intensi, direi proprio molto divertenti e ringrazio Novella 2000 perché mi ha permesso di poter frequentare le persone che vedete nelle foto. Continueremo a sentirci e a vederci anche attraverso la radio e la televisione: al di là dei giornali dove vado a lavorare, mi avrete sempre tra i piedi. Ancora grazie, vostro Roberto». E vista la preparazione e l’affetto dei lettori e spettatori televisivi che negli anni lo hanno conosciuto e apprezzato, sembra certo che sarà cosi. Al suo posto arriva Luca Burini.