A dialogo con Sabino Cassese per capire “Le parole dell’Europa”: l’incontro alla Biblioteca Casanatense

Il mondo che cambia

In un mondo alle prese con un cambiamento accelerato e attraversato da nuove tensioni internazionali, quale può essere il ruolo dell’Europa? Siamo destinati a non contare più niente? Abbiamo finito la nostra parte nella Storia? Sono le domande che attraversano le nostre coscienze e le nostre democrazie di fronte a guerre, crisi economiche, equilibri globali in mutamento. Mercoledì 18, alle 16.15, se ne parlerà alla Biblioteca Casanatense di Roma con il giudice emerito della Corte costituzionale, Sabino Cassese, intervistato dalla giornalista Mediaset Vicsia Portel.

A dialogo con Sabino Cassese per capire “Le parole dell’Europa”

L’incontro “Le parole dell’Europa”, promosso dalla stessa Casanatense, sarà un momento di incontro e dialogo per capire cosa sia davvero l’Europa oggi e quale ruolo può avere nella crisi globale, grazie al punto di vista di uno tra i più autorevoli giuristi italiani.

L’incontro alla Biblioteca Casanatense

Per Cassese lo scenario che si delinea non è catastrofico come alcuni vorrebbero raccontarlo. Questa parte di mondo ha ancora un ruolo da giocare nella grande partita globale. Perché non è solo trattati e regolamenti: è una storia condivisa di popoli, culture e idee. Ed è da qui che bisogna ripartire anche nei ragionamenti di prospettiva.

L’ingresso all’evento è libero con prenotazione all’indirizzo b-casa.promozione@cultura.gov.it.