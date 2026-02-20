Edicola ABBONATI

Ciao

CERCA SUL SECOLO D'ITALIA

“Verremo a farvi visita”. Antifascista minaccia al cellulare il padre di una ragazza del collettivo Nemesi (video)

Accade in Francia

“Verremo a farvi visita”. Antifascista minaccia al cellulare il padre di una ragazza del collettivo Nemesi (video)

Esteri - di Gabriele Caramelli - 20 Febbraio 2026 alle 17:35

Dopo l’omicidio di Quentin Deranque a Lione ad opera degli antifascisti, non si fermano le intimidazioni verso le ragazze del collettivo Nemesis. Il papà di Yona Faedda ha ricevuto una telefonata di gravi minacce sul cellulare: «Bene, voi abitate a Besançon». L’anonimo, tra le altre cose, ha anche detto l’indirizzo esatto dell’abitazione, che è stato censurato nel video pubblicato dalla responsabile del movimento femminista di destra, per motivi di sicurezza. L’intimidazione, però, prosegue: «Avete anche una figlia che si chiama Yona? Sono qua vicino a Lione e potrei venire». Poi l’antifascista da telefonata conclude: «Bene, verrò a farvi visita».

Non è la prima volta che un membro del collettivo Nemesis viene minacciato pubblicamente. Due anni fa, a Nantes, fu proprio il leader dell’estrema sinistra Jean-Luc Melenchon a chiedere “lo scalpo” delle ragazze che manifestavano al suo servizio d’ordine. Evidentemente non aveva gradito la loro contestazione e, come accade spesso negli ambienti antifascisti, ha cercato di provare a zittirle minacciando ripercussioni fisiche gravi.

“Verremo a trovarvi”: la minaccia al padre di una ragazza del Collettivo Nemesis

La minaccia telefonica si innesta nel meccanismo violento degli antagonisti, che di solito cercano di mettere a tacere delle ragazze di destra strattonandole o buttandole a terra. Lo dimostrano diversi filmati presenti sui social. L’ultima volta a Lione, proprio nel giorno della morte di Quentin, una ragazza è stata presa per il collo da un antifascista e buttata per terra. A raccontarlo al Secolo d’Italia è stata Astrid, responsabile del Collettivo Nemesis in Italia, spiegando che la giovane ha ricevuto una prognosi di 15 giorni dopo essersi recata all’ospedale. È in questa cornice molto concreta, dunque, che va inserita anche l’intimidazione subita dal papà di Yona.

Non ci sono commenti, inizia una discussione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

di Gabriele Caramelli - 20 Febbraio 2026