Ucraina, sì definitivo del Senato: il decreto è legge. Aiuti logistici, sanitari e a uso civile. Tutela dei giornalisti freelance

Proroga fino al 31 dicembre

Via libera del Senato al decreto legge sulla proroga al 31 dicembre degli aiuti all’Ucraina. L’aula di Palazzo Madama ha confermato la fiducia posto dal governo e ha approvato senza modifiche il testo, già passato alla Camera, per la conversione definitiva in legge. Sono stati 106 i voti favorevoli, 57 i contrari e due gli astenuti. Il decreto proroga fino al 31 dicembre 2026 l’autorizzazione a cedere alle autorità ucraine mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari,”. Con priorità per quelli “logistici, sanitari a uso civile” e di protezione dagli attacchi aerei e missilistici. Inoltre, disciplina il rinnovo dei permessi di soggiorno concessi per protezione speciale ai cittadini ucraini, fino al 4 marzo 2027.

Ucraina, via libera del Senato: il decreto è legge

Un capitolo speciale è destinato alla sicurezza dei giornalisti freelance che operano in zone di guerra o aree ad alto rischio di conflitto armato. Secondo la legge, gli editori committenti devono garantire obblighi di formazione e copertura assicurativa per i giornalisti inviati in contesti pericolosi. Inoltre, lo Stato offre un contributo pubblico sperimentale per il 2026, volto a coprire i costi assicurativi e formativi, con un importo complessivo massimo di 600.000 euro e un limite di 60.000 euro per singolo contributo.

L’Italia sostiene il processo negoziale promosso dagli Usa

L’approvazione del dl, che nel titolo non contiene più il termine “militari” della prima stesura, arriva a ridosso del quarto anniversario (24 febbraio) dell’aggressione della Russia all’Ucraina. In occasione della ricorrenza, il governo italiano ha confermato la sua posizione. E con una nota ha ribadito che l’Italia “sostiene e accompagna il processo negoziale promosso dagli Stati Uniti” tra Russia e Ucraina. E allo stesso tempo “partecipa alle attività della Coalizione dei volenterosi per la definizione di solide garanzie di sicurezza” per Kiev. “L’Italia – ha spiegato la premier Meloni – concorre con determinazione agli sforzi internazionali per promuovere una pace giusta e duratura”.