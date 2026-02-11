Via libera della Camera agli aiuti a Kiev. Campo largo in ordine sparso, crisi di nervi di Avs e 5Stelle

Il testo ora passa al Senato

Via libera di Montecitorio al decreto sugli aiuti a Kiev con 229 voti favorevoli e 40 contrari. Il disegno di legge, formato da tre articoli, ha come obiettivi quelli di prorogare, fino al 31 dicembre 2026, previo atto di indirizzo delle Camere, l’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti civili, sanitari e militari in favore delle autorità governative di Kiev. Nel provvedimento anche il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini e norme per la sicurezza dei giornalisti freelance in Ucraina. Il provvedimento passa ora all’esame del Senato, che dovrà convertirlo in legge entro il primo marzo.

“Dalla Striscia di Gaza all’Ucraina — giunta al quarto anno di guerra dopo l’aggressione russa — sono i civili, soprattutto i più fragili, a pagare il prezzo più alto. L’Italia continuerà a fare la propria parte, con responsabilità e determinazione, per alleviare le sofferenze e sostenere ogni sforzo credibile di dialogo”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto.

Campo largo in ordine sparso come sempre

Ancora una volta il campo largo è andato al voto in ordine sparso. Oltre alla maggioranza hanno votato a favore il Partito democratico, Azione, particolarmente dura con le sinistre bollate come “ipocrite”, Italia viva e Più Europa. Scontato il no di 5Stelle e Avs. Come annunciato i tre parlamentari ‘vannacciani’ (Pozzolo, Sasso e Ziello) hanno votato sì alla fiducia e no sul merito del provvedimento. In sede di esame nelle commissioni è stato tolto il termine “militari” dal titolo del decreto.

La crisi di nervi di Avs e 5Stelle per il voto dei ‘vannacciani’

Il semaforo verde al disegno di legge è arrivato al termine di una giornata parlamentare contraddistinta dalla crisi di nervi delle opposizioni, 5Stelle e Avs in testa, per il sì alla fiducia dei tre parlamentari che hanno seguito Roberto Vannacci nell’addio alla Lega, ora nel gruppo misto. Se il Pd prima si straccia le vesti contro la fiducia “usata per coprire divisioni interne” del centrodestra, Avs e 5Stelle perdono le staffe per il ‘tradimento’ dei vannacciani. E va in onda un surreale dibattito con i riflettori puntati sui tre ordini del giorno di Futuro nazionale bocciati dall’aula, piuttosto che sugli aiuti all’Ucraina.

Bonelli e il copyright sul no alle armi

Scintille sul copyright al no alle armi. “Voi – ha attaccato Angelo Bonelli contro i ‘vannaccianiì – pensate che la politica sia un autobus, non lo accettiamo. I nostri odg sono molto chiari e la nostra posizione viene da lontano, voteremo in maniera convinta e forte contro”. Difficile da spiega la bocciatura degli odg dei tre parlamentari del gruppo misto che chiedono – come Avs e 5Stelle – il ritiro immediato degli aiuti all’Ucraina. “Non abbiamo nulla a che fare con la destra xenofoba”, incalza Bonelli Per il capogruppo M5S Riccardo Ricciardi, che a Torino è sceso in piazza con gli antagonisti di Askatasuna, “l’ordine del giorno proposto dai vannacciani è carta straccia”, perché “la pace è una cosa maledettamente seria”. Dai microfoni di Realpolitik su Reta 4, Giuseppe Conte non nasconde un po’ di nervosismo. “Io non ho mai querelato nessuno, quindi non querelerò neanche chi dice che abbiamo le stesse posizioni del gruppo di Vannacci sull’Ucraina. Sono per la libertà di opinione”.

Rosato accusa di ipocrisia la sinistra del no

Le dure parole di Ettore Rosato di Azione all’indirizzo dei contrari alla proroga degli aiuti a Kiev mettono la lapide definitiva sul campo largo. “Subito dopo l’invasione dell’Ucraina questo Parlamento, in maniera unanime, si era impegnato a sostenere la battaglia di un popolo per la sua libertà. Cosa è cambiato da quel giorno del 2022? C’è qualcuno oggi, a destra come a sinistra, che propone di non inviare più armi: è l’ipocrisia di chi non dice quello che pensa e che ha sempre fatto un po’ il tifo per Putin”.