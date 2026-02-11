Tutto in una sera, slittino d’oro (femminile e maschile) e festa al quadrato: doppietta azzurra leggendaria a Cortina

Olimpiadi Milano-Cortina

Lo slittino vale oro… La specialità su pista artificiale in cui eccelliamo si conferma una straordinaria fabbrica di medaglie per lo sport altoatesino e l’orgoglio azzurro su pista. Non a caso, insomma, la giornata di oggi si conferma una di quelle che rendono giustizia a impegno e fatica, talento e medagliere bipartisan: uomini e donne, indifferentemente dorati. E allora, questa volta tocca allo slittino. Tocca al doppio femminile composto da Marion Oberhofer e Andrea Voetter riscrivere la storia dello sport. A Cortina, infatti, nella prova di doppio femminile, arriva l’oro olimpico, il primo per l’Alto Adige a questi Giochi.

Milano-Cortina, slittino: doppio capolavoro e doppio oro

Voetter, 30enne di Siusi allo Sciliar, e Oberhofer, 25enne nativa di Rodengo, hanno coronato una prestazione magistrale, confermando il primo posto della prima manche anche nella seconda. Per lo slittino è la 20esima medaglia olimpica della storia olimpica. Per lo sport altoatesino la quinta di questa edizione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. E il presidente della Provincia Arno Kompatscher, e l’assessore allo Sport Peter Brunner, hanno voluto complimentarsi per la seconda medaglia altoatesina nello slittino, dopo il bronzo conquistato da Dominik Fischnaller.

Le coppie maschili e femminili domano la pista

«Quest’oro olimpico è un capolavoro di determinazione e bravura – ha detto Kompatscher –. Siamo orgogliosi dell’ennesima gioia che lo slittino ha saputo regalarci, confermando ancora una volta la tradizione vincente di questa specialità. Complimenti ad Andrea Voetter e Marion Oberhofer e a tutto il team dello slittino: sono sicuro che continueremo a raccogliere grandi soddisfazioni in questa disciplina». E ancora. «Questa medaglia d’oro conferma il grande lavoro che siamo riusciti a compiere negli anni con i nostri giovani talenti dello slittino: la medaglia d’oro di Andrea Vötter e Marion Oberhofer è un risultato storico e un esempio per tante e tanti giovani che vogliono avvicinarsi a questa bellissima disciplina e credere nei loro sogni», le parole dell’assessore Brunner.

Tutto in una sera: lo slittino azzurro grande protagonista dei Giochi olimpici

Ma non è ancora tutto. Perché ci sono sono serate che rimangono nella storia, anche nello sport. E soprattutto nello slittino, quando si tratta di riscrivere le pagine più belle dello sport. Così, dopo l’oro di Marion Oberhofer e Andrea Vötter nel doppio femminile, è toccato alla coppia composta da Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner domare alla perfezione la slitta, centrando un altro oro olimpico: questa volta nel doppio maschile. Tutto in una serata, quella di Cortina, che premia la magica coppia di Maranza che, alla pari di Vötter e Oberhofer, mai, prima di oggi, era riuscita a salire su un podio olimpico.

Slittino, doppietta di giornata e sesta medaglia complessiva dall’inizio delle gare

Per lo sport altoatesino doppietta di giornata e sesta medaglia complessiva dall’inizio della rassegna, la terza solamente nello slittino. «Abbiamo vissuto una serata incredibile – ha detto il presidente Arno Kompatscher anche in questa occasione –. Festeggiare in pochissimo tempo due medaglie d’oro di fila è semplicemente grandioso. Complimenti a Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner, che sono riusciti a gareggiare senza pressione. Domando alla perfezione la loro slitta. La grande storia dello slittino va avanti: grazie a queste ragazze e ragazzi e ad una leggenda come Armin Zoeggeler, che come direttore tecnico sta facendo un grandissimo lavoro. Grazie per queste grandi emozioni», ha detto il presidente Kompatscher.

«Siamo fieri dello slittino e dei nostri meravigliosi atleti, talenti che lavorano ogni giorno e da anni ci regalano grandi gioie sportive. Due medaglie in poche ore sono un risultato fantastico, del quale andiamo fieri ed orgogliosi: siamo al settimo cielo e sono certo che non è finita qui», ha commentato a sua volta l’assessore provinciale allo Sport, Peter Brunner.

