Trump lancia il Board of Peace: “Lavoriamo per la fine dei conflitti. I Paesi assenti? Fanno i furbi, Hamas stia attenta”

La rinascita di Gaza

Il presidente americano si dice fiducioso sulla fine dei conflitti in Medioriente e ringrazia gli alleati occidentali

Gli Stati Uniti lavorano per una pace duratura a Gaza, nonostante le tante difficoltà. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump al Board of Peace in corso a Washington, dedicato proprio al Medioriente. Lanciando un avvertimento ad Hamas e invitando i Paesi occidentali assenti a non fare furbate. L’Italia è presente come Paese osservatore con il ministro degli esteri, Antonio Tajani.

Le parole di Trump

”Non c’è nulla di più importante della pace e non c’è nulla di meno costoso della pace. Sapete, quando si va in guerra, costa cento volte di più di quanto costi fare la pace”, ha detto Donald Trump a Washington. “Personalmente ho lavorato molto con i Paesi presenti qui per porre fine alle guerre che li riguardavano. Alcuni di questi conflitti duravano da 32, 34 o 37 anni: un periodo lunghissimo. E li abbiamo conclusi in circa due giorni ciascuno”, ha evidenziato il presidente. “Abbiamo ancora altro lavoro da fare e lo stiamo portando avanti”, ha aggiunto, ringraziando gli inviati speciali Steve Witkoff e Jared Kushner, il segretario di Stato Marco Rubio e il vicepresidente James David Vance.

“E’ la più importante iniziativa di pace per il Medioriente”

L’inquilino della Casa Bianca ha aggiunto che, “Il Consiglio di pace per Gaza è una delle iniziative più importanti e di maggiore impatto in cui sono coinvolto, soprattutto in termini di potere e prestigio è’ la maggiore iniziativa di sempre”.

“È un giorno importante- ha proseguito Trump-, e ci sono molte persone che ci guardano. Quello che stiamo facendo è molto semplice: si chiama Consiglio della Pace e si basa su una parola facile da dire ma difficile da produrre: Pace. Ma la produrremo. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, e alcuni di questi leader che sono con noi mi hanno aiutato molto durante questo primo anno. Abbiamo avuto un primo anno come probabilmente nessun altro nel nostro Paese, perché abbiamo risolto otto guerre e credo che ne arriverà una nona. Si è rivelato più difficile. Pensavo che sarebbe stato il più facile. Ma con la guerra, non sai mai cosa è facile e cosa non lo è”.

“Hamas consegnerà le armi o saranno guai per loro “

“Penso che Hamas consegnerà le armi. Se non la faranno, riceveranno una punizione durissima”, ha poi precisato il numero uno statunitense, aggiungendo ancora che, “Nei prossimi 10 giorni scopriremo se riusciremo a raggiungere un accordo con l’Iran oppure no”.

L’elogio a chi è presente e l'”avvertimento ai furbi”

Trump ha ringraziato, “I Paesi presenti. Alcuni stanno facendo un po’ i furbi. Non funziona. Non lo si può fare con me. Stanno facendo un po’ i furbi, ma si uniranno”, ha detto il presidente riferendosi agli altri alleati occidentali che non partecipano all’evento di Washington.

Le parole di Tajani

“Prima della riunione del Board of Peace a Washington ho incontrato l’Alto Rappresentante per Gaza, l’amico Nickolay Mladenov. Gli ho illustrato l’impegno italiano in materia di ricostruzione della Striscia, di rafforzamento delle capacità istituzionali palestinesi e in generale della sicurezza alimentare, sanitaria ed educativa del popolo palestinese”. Lo scrive su X il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “Con l’iniziativa Food for Gaza, con la Fao e il Pam abbiamo maturato competenze chiave che siamo pronti a mettere al servizio della comunità internazionale”, aggiunge il titolare della Farnesina.