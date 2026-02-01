Tragedia sfiorata a Roma: cade un pino su viale dei Fori Imperiali: tre feriti. E’ il terzo in un mese

Tragedia sfiorata, ma di questo passo prima o poi ci scapperà il morto. Un albero è caduto intorno alle 13.30 in via Fori Imperiali a Roma, altezza Foro Traiano. Tre persone sono rimaste ferite in modo lieve e trasportate dal 118 in ospedale in quello che è il terzo “incidente” in un mese, causato dal vento ma anche dalla cattiva manutenzione dei viali. L‘episodio è avvenuto quando la strada era affollata di turisti. Il pino è crollato sul marciapiede andando ad impattare su una delle balaustre che costeggiano i Fori. L’albero ha travolto tre persone: si tratta di una ragazza italiana di 17 anni e di due cittadini stranieri di 34 e 42 anni. I tre sono stati immediatamente soccorsi e trasportati in codice giallo negli ospedali Santo Spirito, San Giovanni e Umberto I, hanno riportato ferite giudicate non gravi.

Pino caduto a Roma, tre casi in un mese

Si tratta del terzo albero caduto in poche settimane nella zona. Nella tarda serata del 4 gennaio, dopo la forte ondata di maltempo, un pino di oltre 20 metri è crollato a poca distanza dal Colosseo, vicino agli ingressi della stazione della metro C. In questo caso nessuno rimase ferito. Pochi giorni dopo, l’8 gennaio, altro incidente con la caduta di un albero ad alto fusto alle prime luce dell’alba: il crollo non ha provocato feriti.

“Il terzo crollo in un mese è la conferma di un disastro sotto gli occhi di tutti: il verde pubblico di Roma è fuori controllo. Dal 9 gennaio – afferma Fabrizio Santori della Lega – giorno in cui l’assessora Alfonsi aveva annunciato verifiche approfondite dopo il secondo crollo ai Fori, cos’è stato fatto? Dove sono i risultati? Perché nessuno ha messo in sicurezza le piante instabili?”.