Terrore al supermercato: senzatetto tenta di strappare una bimba alla madre e nella furia rompe una gamba alla piccola

Choc a Bergamo

Un sabato pomeriggio di ordinaria quotidianità trasformato in un incubo in appena trenta secondi. Erano circa le 13.00 di ieri (14 febbraio, ndr) quando, all’uscita di un supermercato di Bergamo, un uomo tenta di rapire una bambina di un anno e mezzo, scatenando il panico tra i clienti.

La reazione dei genitori della piccola, con la donna che è riuscita a opporsi con forza e ha immediatamente chiesto aiuto. E il padre, che si trovava a breve distanza, intervenuto prontamente per bloccare l’aggressore, hanno fortunatamente evitato il peggio. Anche se, nella concitazione, la piccola ha riportato una frattura del femore. Ma procediamo con ordine e ricostruiamo lo scioccante accaduto.

Bergamo, tenta di rapire una bimba di un anno e mezzo e le rompe gamba

La dinamica, ricostruita dalla Polizia di Stato anche grazie alle telecamere di videosorveglianza, è agghiacciante: mentre la famiglia — composta da madre, padre e figlioletta — stava varcando la soglia per uscire, un cittadino rumeno di 37 anni, senza fissa dimora e incensurato, si è avventato sulla piccola. L’aggressore ha afferrato con inaudita violenza la bambina per le gambe, cercando di strapparla dalle mani della madre per trascinarla all’interno del centro commerciale.

La dinamica dell’aggressione, la reazione dei genitori, la testimonianza dei presenti

«Ho sentito un urlo di una donna davvero straziante», racconta un testimone oculare. E da quell’urlo alla pronta reazione dei genitori, che è stata determinante, è trascorso un attimo. Mentre la madre si opponeva con tutte le sue forze al rapimento, il padre è intervenuto prontamente per bloccare l’aggressore. In pochi istanti, addetti alla vigilanza e passanti (tra cui una dottoressa che ha prestato i primi soccorsi) hanno immobilizzato l’uomo a terra fino all’arrivo delle volanti. Le quali, giunte sul posto, hanno messo in sicurezza la piccola e accompagnato il senzatetto 37enne in Questura.

Tenta di rapire una bambina al supermercato: arrestato

L’epilogo, pur scongiurando il sequestro, presenta comunque un bilancio drammatico per la piccola vittima. Trasportata d’urgenza in ospedale, i medici le hanno riscontrato la frattura del femore, causata proprio dalla forza brutale impressa dall’uomo nel tentativo di sottrarla ai genitori. Per il senzatetto autore del folle gesto criminale, invece – un cittadino rumeno 37enne, senza fissa dimora e privo di precedenti di polizia – si sono aperte le porte del carcere di Via Gleno con accuse pesantissime.

L’uomo in cella: le accuse

Al termine delle attività di indagine, infatti, l’uomo è stato arrestato per sequestro di persona aggravato, in quanto commesso ai danni di un minore di quattordici anni. Nonché per lesioni personali aggravate; ed è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha condiviso ogni fase dell’attività istruttoria e disposto la custodia in carcere in attesa di convalida. Resta l’ombra di un gesto folle e apparentemente casuale: l’uomo, infatti, non aveva alcun legame pregresso con la famiglia colpita. (Nella foto in alto, un fermo immagine tratto dal video della Polizia riprende il momento del tentato rapimento di una bambina di un anno da parte di un cittadino rumeno in un supermercato).