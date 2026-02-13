Falsa baby sitter tenta di rapire una bimba di tre anni a scuola: panico in una materna di Monteverde

Il particolare inquietante

La finta baby sitter e un tentato rapimento di una bimba gettano un intero quartiere di Roma nel panico. Succede in una scuola materna di Monteverde. Una donna (mai vista prima) si aggira tra l’ingresso e il cortile della scuola, sostenendo di essere di essere la baby sitter. Ed esibendo sul cellulare la foto di una piccola alunna della materna della scuola dell’infanzia comunale Oberdan, in largo Ravizza. A raccontare la dinamica dell’episodio è il Messaggero, che informa che anche in altre scuole si è verificato il caso di una finta baby sitter. Provvidenzialmente il personale scolastico è stato insospettito dal comportamento della ragazza.

Falsa baby sitter tradita dal suo comportamento

“Non appariva sicura, serena. Sembrava quasi agitata. Quando ha mostrato sul telefono la foto della bimba che diceva di dover prendere, la situazione è diventata ancora più inquietante”. In questi casi le insegnanti sanno benissimo cosa fare secondo quello che è previsto (dal buon senso) dal protocollo: hanno chiesto il documento per accertare che fosse tra le persone regolarmente delegate al ritiro della bimba da parte della famiglia. Presa in contropiede, la donna ha finto di non comprendere l’italiano e non ha esibito alcun documento. Di qui è scattata immediatamente la procedura di sicurezza: un’insegnante ha chiamato la polizia e alle 17.20 una volante è arrivata a largo Ravizza. La donna era sparita ed è stata comunque sporta denuncia contro ignoti.

I genitori: “Non abbiamo baby sitter”

Il fatto è che non esiste alcuna baby sitter. I genitore giunti a scuola hanno hanno raccontato a chiare lettere di non averne e dunque hanno fatto sapere di avere chiesto di indagare per rintracciare la donna. Anche perché non è la prima volta che nel quartiere si verifichi un pericolo simile. “Per esempio alla Lola di Stefano”. L’episodio è sconcertante per il dettaglio inquietante della foto esibita dalla falsa baby sitter sul suo cellulare, indicante, appunto, la bambina che avrebbe voluto prendere.

Il particolare inquietante

Ora, le alternative sono ben poche: la bimba era stata fotografata dalla donna al parchetto davanti alla scuola, mentre giocava? O in quale altra circostanza? La diffusione della notizia ha mandato in tilt le chat della scuola e delle mamme. Messaggi, avvisi, vocali concitati.

L’allerta si è diffusa e anche altre scuole della zona sono in agitazione. Particolarmente efficace la Polizia di Stato per l’immediato intervento e l’attivazione delle verifiche finalizzate a identificare i responsabili. Saranno visionate le immagini delle telecamere, e sarà rafforzata la sorveglianza negli orari di ingresso e uscita degli alunni e garantire notizie tempestive alle famiglie”. Infatti sono due i distinti tentativi di rapire degli alunni che sarebbero avvenuti in due distinte scuole dell’infanzia nel quartiere Monteverde di Roma. La denuncia è del capogruppo della Lega in Assemblea Capitolina Fabrizio Santori:

L’allarme falsa baby sitter si sta diffondendo nelle scuole di Monteverde

“Quanto accaduto nelle scuole dell’infanzia Oberdan e Lola Di Stefano, nel quartiere Monteverde, è gravissimo: due tentativi di rapimento, sventati grazie alla prontezza delle insegnanti e del personale scolastico. In entrambi i casi una donna avrebbe tentato di farsi affidare i bambini, allontanandosi solo dopo i chiarimenti e le verifiche richiesti dalle maestre. Questi fatti destano forte preoccupazione”. Le chat dei genitori sono in fibrillazione e anche altre scuole per l’infanzia sono rimaste choccate da i due episodi. Molte scuole di Monteverde stanno inviando avvisi ai genitori