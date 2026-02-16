Svizzera, valanga travolge un treno in corsa: diversi feriti e una trentina di passeggeri evacuati (video)

Deragliamento

Un treno è deragliato tra Goppenstein e Briga, nel canton vallese in Svizzera, a causa di una valanga. Tra i 29 passeggeri, 5 persone sarebbero rimaste ferite. Quattro passeggeri contusi sono stati soccorsi sul posto mentre uno è stato trasferito all’ospedale di Sion. A riportare la notizia è stata Rts, spiegando che la linea è attualmente chiusa. L’incidente è avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria di Goppenstein verso le 7 di questa mattina, come ha spiegato la polizia cantonale su X. «L’intervento dei soccorsi è attualmente in corso», hanno aggiunto gli agenti, per poi annunciare che solo in seguito verranno resi noti ulteriori dettagli. Secondo gli agenti valdesi, al momento, sono state evacuate dal treno una trentina di persone. Inoltre, secondo le notizie disponibili, le forze dell’ordine terranno una conferenza stampa per spiegare gli ulteriori dettagli.

Il treno interessato dall’incidente è un Regio express. Secondo Rsi, le nevicate fresche e tempeste hanno provocato una grande quantità di neve alla deriva del vento. Di conseguenza, stando a quanto riporta Wsl, ossia l’istituto per la neve e la ricerca sulle valanghe, quest’ultime possono essere facilmente innescate o verificarsi spontaneamente in queste condizioni. In base alle stime, i servizi ferroviari tra il Goppenstein e il Brig nel cantone del Vallese sono stati interrotti fino a “almeno fino alle 16:00”. Sono anche previsti ritardi e cancellazioni dei treni. Goppenstein si trova si trova al portale sud del tunnel del Lötschberg. Una valanga era già caduta nel villaggio del Vallese giovedì scorso e aveva tagliato l’accesso al Lötschental per diverse ore, ma nessuno era rimasto ferito dopo l’accaduto.