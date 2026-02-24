Serbia, tifosi del Partizan danno fuoco allo stadio durante il derby contro la Stella Rossa (video)

Una partita incendiaria

L’ultima partita tra Stella rossa e Partizan si è giocata in un’atmosfera caldissima, nel vero senso della parola. Quello che è conosciuto negli ambienti calcistici come il “Derby di Belgrado”, perché giocato tra le due franchigie antagoniste della capitale serba, ha riservato come al solito una sorpresa non indifferente. Gli ultras del Partizan hanno sciaguratamente dato fuoco alla curva dopo l’accensione dei fumogeni e l’esibizione degli striscioni per la coreografia. A primo impatto viene da pensare che qualcosa sia andato storto e che magari i teloni siano entrati a contatto con i fuochi dei segnalatori. Niente di tutto ciò: le fiamme sono il risultato della furia dei tifosi, che dopo il primo gol subito dal Partizan hanno dato fuoco ai seggiolini per protestare con la squadra. In pochi hanno abbandonato il proprio posto, piuttosto hanno preferito spostarsi al lato della curva mentre i pompieri intervenivano per spegnere il fuoco.

L’episodio ha fatto il giro del web e chiaramente ha catturato l’attenzione di tutti i media. Alla fine la partita si è conclusa con la sconfitta del Partizan per 3 a 0, con le reti messe a segno da Marko Arnautovic, vecchia conoscenza della Serie A, Aleksandar Katai e Vasilije Kostov. Il marcatore austriaco ha dedicato il gol a Sinisa Mihajlovic, storico centrocampista e allenatore della massima serie italiana, scomparso a dicembre 2022 a causa di una leucemia. L’ex calciatore dell’Inter si è inginocchiato davanti alla curva della Stella Rossa e si è rivolto verso il cielo come gesto di rispetto. Un’esultanza che è avvenuta sotto gli occhi di Dejan Stankovic, che ha giocato con Sinisa all’Inter e alla Lazio e che attualmente è allenatore della squadra in cui gioca Arnautovic. Una partita che ha regalato rabbia sugli spalti e commozione, in un secondo momento, per la dedica speciale a un fenomeno del calcio serbo.