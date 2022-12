Italia a lutto per Sinisa Mihajlovic. Meloni: “Hai lottato come un leone, sei un vincente”

“Hai lottato come un leone in campo e nella vita. Sei stato esempio e hai dato coraggio a molti che si trovano ad affrontare la malattia. Ti hanno descritto come un sergente di ferro, hai dimostrato di avere un gran cuore. Sei e resterai sempre un vincente. A Dio Sinisa Mihajlovic”. E’ un messaggio sentito e commosso quello che a nome degli italiani ha mandato alla famiglia il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, poco dopo l’annuncio della scomparsa di Sinisa Mihajlovic.

Una morte, quella del campione serbo che da due anni lottava con una leucemia, che ha colpito tutti gli italiani, affezionati a un personaggio duro e sincero, coraggioso in campo e nella vita, come nella malattia, che in questi mesi di calvario aveva ripreso a lavorare sedendosi in panchina e sfidando il suo male fino alla fine. Dal fronte calcistico i commenti dei grandi campioni sono innumerevoli, sul fronte politico il cordoglio è unanime e un po’ tutti i leader e i ministri del governo hanno sentito l’esigenza di spendere delle parole per ricordare Sinisa Mihajlovic.

Sinisa Mihajlovic, il ricordo di Conte, Salvini, Tajani e tanti altri esponenti politici

“Sinisa ci ha lasciato, non senza aver combattuto anche questa dura partita. Un ottimo atleta e un grande uomo di sport, mancherà ad ogni amante del calcio. Sentite condoglianze alla sua famiglia”, scrive sui social Giuseppe Conte. “Un grande uomo, un grande combattente. Lo ricorderemo come uno dei più forti giocatori serbi che hanno giocato in Italia. Un caro abbraccio alla sua famiglia. Ciao Sinisa, riposa in pace”, è il commento del vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Non ci voglio credere, stramaledetta bastarda malattia. Buon viaggio Sinisa, campione dentro e fuori dal campo”, dice Matteo Salvini sui suoi canali social. “Riposi in Pace. Un uomo coraggioso e tenace. Ci mancherà”, scrive su Twitter Carlo Calenda. “Arrivederci Sinisa! Nel nostro cuore di Bolognesi rimarrà sempre il tuo ricordo di cittadino speciale! I nostri colori rossoblù durante la loro storia gloriosa hanno vinto e perso, ma tu li hai onorati con una testimonianza di vita che non ha eguali!! Riposa in pace, Condottiero!!”, è la dichiarazione di Pier Ferdinando Casini su Instagram, con una foto che lo ritrae con Mihajlovic, da allenatore della sua squadra del cuore, il Bologna.

“Non occorreva essere tifosi o appassionati di calcio per cogliere in Sinisa Mihajlovic un modello positivo, sia dentro che fuori dal campo. Sinisa è stato uno straordinario esempio di coraggio, passione e attaccamento alla vita”, è il cordoglio espresso dal ministro dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini. “Ciao Mister. Grazie per il coraggio che ci hai insegnato e per la forza che hai trasmesso. Un pensiero commosso alla tua famiglia, un pensiero a chi combatte contro la leucemia. E una preghiera”, dice Matteo Renzi. “Si è spenta un’icona del calcio, per cuore, coraggio e lealtà. Ciao Sinisa, guerriero per sempre”, scrive su Facebook Francesco Silvestri, capogruppo alla Camera M5S.

“Mihajlović ha rappresentato un esempio non solo per i tanti tifosi che lo hanno amato, ma anche per tutti coloro che hanno imparato negli anni a stimarlo come uomo” dichiara Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d’Italia.