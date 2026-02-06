Scontri, Rampelli: “Mancata prevenzione? La sinistra è servita, da oggi i violenti saranno fermati prima”

Pacchetto sicurezza

“Abbiamo assunto 40mila nuovi agenti. E altri ne assumeremo. Abbiamo in proporzione il numero superiore di forze dell’ordine rispetto alla Germania, alla Spagna e alla Francia. Ma il problema è un altro e stiamo cercando di risolverlo con il nuovo decreto. C’è un problema di presenza sul territorio che va rafforzata, ma c’è anche un problema di certezza della pena e quello non avviene né alla responsabilità del governo”. Così Fabio Rampelli, dai microfoni di Coffee Break su La 7, mettendo in chiaro i punti chiave del pacchetto sicurezza. “Ci sono nuovi fattispecie di reati che dieci anni fa non esistevano. Questi nuovi reati hanno bisogno di nuove leggi: aggressioni nei confronti degli insegnanti, violenze verso i medici, borseggi massicci e seriali. Questi atti devono essere puniti”. Alle sinistre che sulla guerriglia di Torino continuano a minimizzare e offrire copertura politica ai teppisti di Azskatasuna, il vicepresidente della Camera non fa sconti.

Rampelli: i violenti vanno isolati, il Pci prese le distanze dalle Br. Il Pd impari

“La vicinanza tra la destra parlamentare e l’estrema destra è siderale. La vicinanza tra la sinistra parlamentare e l’estrema sinistra è millimetrica”, dice Rampelli. “Con Askatasuna, che la sinistra ha cercato di legalizzare sanandone l’occupazione abusiva, ha fatto campi di addestramento in Siria, ha assaltato armi in pugno i cantieri dell’alta velocità. Questo è terrorismo. Le Br non cascano dal cielo. Nascono nelle università e nelle fabbriche. Il Pci scese in campo per contrastarle prendendone le distanze dopo aver parlato di “compagni che sbagliano”.

Mancata prevenzione? Da oggi i violenti saranno fermati prima

E ancora. “Visto che queste accuse di mancata prevenzione provengono da parte dell’opposizione, voglio precisare che questo decreto potrebbe essere definito decreto Concita (De Gregorio) – scherza Rampelli – che in un editoriale del 2 febbraio si chiedeva perché queste persone violente non fossero state fermate prima. Non sono state fermate perché non è previsto il reato. Da adesso lo saranno”