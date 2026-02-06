“L’Italia è con voi”. La campagna di FdI al fianco degli agenti, bersaglio dei violenti e delle sinistre che li coprono

I video che inchiodano Aska

“Adesso tutti lo sanno. L’Italia è con voi”. È la scritta bianca che campeggia sui manifesti della campagna lanciata da Fratelli d’Italia a sostegno delle forze dell’ordine. Sullo sfondo la foto, ormai tristemente nota, dell’agente colpito a martellate durante la guerriglia scatenata a Torino da Askatasuna mentre viene soccorso da un collega. E sottratto alla violenza scatenata da una decina di teppisti a colpi di calci e martellate. Un’iniziativa, quella del primo partito d’Italia, dal forte impatto emotivo all’indomani del via libera del Consiglio dei ministri al pacchetto sicurezza.

La campagna di FdI a sostegno degli agenti: l’Italia è con voi

Parole e immagini per ribadire solidarietà incondizionata agli uomini in difesa, impegnati a difendere la sicurezza dei cittadini e l’ordine pubblico. Bersaglio quasi quotidiano di attacchi, provocazioni e aggressioni da parte di manifestanti violenti dei centri sociali, antagonisti, pro Pal e tutta la galassia dell’estrema sinistra. Sempre più organizzata militarmente per ‘spaccare tutto’, soffiare sul fuoco del conflitto sociale alzando l’asticella contro lo Stato, con dinamiche nostalgiche del terrorismo e dello squadrismo.

Uno schiaffo al racconto delle sinistre che urlano allo Stato di polizia

“L’Italia è con voi” anche per ribaltare la narrazione delle sinistre e di certa stampa (Fatto quotidiano in prima linea) che continua a proteggere, coccolare, giustificare, minimizzare le violenze dei ‘guerriglieri’ di Aska. Per rispedire al mittente il racconto delle opposizioni militanti, 5Stelle, Avs e Pd, che urlano alla deriva securitaria del governo Meloni, gridano allo Stato di polizia e si indignano per i poliziotti ‘manganellatori’. La campagna di FdI esprime vicinanza agli agenti che si sentono soli di fronte allo scandalo delle scarcerazioni lampo di chi è coinvolto nei pestaggi e chiedono di cambiare le regole di ingaggio e i protocolli di azione in piazza per evitare che ci scappi il morto.