Santanchè annuncia 5 milioni per “salvare” l’estate del Sud colpito dal ciclone Harry

Tempismo e concretezza

“Welcome to Sud Italia. Sicilia, Calabria e Sardegna: la Meraviglia non si ferma”. È il titolo dell’evento presentato a Milano, in occasione della Bit (Borsa internazionale del turismo), dalla ministra del Turismo, Daniela Santanchè, insieme con il governatore della Calabria Roberto Occhiuto. Presenti anche l’Ad di Enit SpA Ivana Jelinic e gli assessori al Turismo della Regione Sicilia Elvira Amata e della Regione Sardegna Franco Cuccureddu. Un’occasione speciale per l’annuncio di uno stanziamento di 5 milioni di euro a sostegno del turismo nei territori colpiti dal ciclone Harry.

Santanchè da Milano annuncia 5 milioni per il Sud colpito da Harry

Durante l’evento, che si è svolto all’interno del padiglione Enit, ha evidenziato che, in occasione della fiera Itb di Berlino (in programma dal 3 al 5 marzo), il Ministero del Turismo, Enit Spa e le Regioni interessate presenteranno azioni di promozione a sostegno delle destinazioni colpite dal ciclone Harry nel mese di gennaio. L’iniziativa lancerà una narrazione volta a rassicurare turisti, cittadini e operatori in vista della stagione estiva. Si garantisce la presenza e la vicinanza delle istituzioni, attraverso azioni mirate, concrete e tempestive. Obiettivo: scongiurare che ai danni materiali subentri l’aggravante di ulteriori danni d’immagine. Un’attività internazionale per riposizionare lo storytelling delle destinazioni colpite. “Saranno coinvolti content creator a livello globale, attivati media tour ad hoc, focalizzandosi sui principali mercati di riferimento di queste regioni. Come Usa, Regno Unito, Germania, Svizzera, Polonia, Repubblica Ceca, Francia, Benelux, Spagna e Austria”.

Rassicurare turisti, cittadini e operatori in vista dell’estate

La scelta della fiera di Berlino è strategica nell’ottica di un mercato estero, quello tedesco, fondamentale per l’industria turistica e l’economia delle tre Regioni protagoniste. La Germania, infatti, secondo i dati Istat 2024 è il primo mercato internazionale per Sardegna (2,1 milioni di pernottamenti). Lo tesso la Calabria (mezzo milione di pernottamenti). Al secondo posto la Sicilia (1,17 milioni di pernottamenti). “In circostanze simili – ha spiegato Santanchè – il tempismo è fondamentale tanto quanto le risorse economiche, e lo sappiamo benissimo. Il governo Meloni si è sempre mostrato pronto nell’agire celermente al verificarsi di eventi calamitosi. Che hanno piegato ma mai spezzato il tessuto socioeconomico della nostra Nazione. Una parte di noi sta ancora soffrendo per quanto accaduto”.

“La Meraviglia del Sud Italia non si ferma”

“Come ribadiremo con maggior forza a cominciare da Berlino, dobbiamo dire che la Meraviglia del Sud Italia – e di tutta l’Italia – non si ferma. E, per assicurarcene, dobbiamo tutelare le nostre destinazioni turistiche, anche dal punto di vista comunicativo e narrativo. Al danno subito – prosegue la ministra del Turismo – non deve aggiungersi il peso di un racconto che rechi con sé irreparabili e ingiusti danni d’immagine. Per questo motivo stanzieremo 5 milioni di euro per il turismo delle Regioni colpite. Da investire anche in azioni e attività di promozione ad hoc per sostenere la prossima stagione turistica di questi territori”.

II tempismo è strategico quanto le risorse economiche

E ancora: “Siamo in prima linea per raccontare in tutto il mondo le meraviglie del nostro Paese e del Sud Italia come in questo caso. Sicilia, Calabria e Sardegna sono mete uniche, che richiamano ogni anno turisti da tutto il mondo e dobbiamo preservarle, raccontando le cose nel modo giusto. Non dobbiamo lasciare che venga distorta la realtà”, ha concluso la ministra..