Sanremo, migliorano ascolti e share nella terza serata: Laura Pausini e Alica Keys infiammano il festival

Ecco i numeri positivi

I numeri che riguardano lo share e la visibilità di Sanremo in televisione sono fortemente positivi. Nell’ultima puntata di mercoledì, più di 9,5 milioni di spettatori hanno assistito al festival, mentre lo share ha raggiunto il 60,6%. L’ultima statistica è la migliore per una terza serata del noto evento musicale italiano. Non a caso, per trovarne uno migliore bisogna risalire al 1990, quando alla conduzione c’erano Johnny Dorelli e Gabriella Carlucci. All’epoca Sanremo aveva ottenuto il 64,59% di share nella terza puntata, ma durava quattro giorni anziché cinque.

Tornando alla contemporaneità, la seconda serata il festival 2026 ha ottenuto 9.053.000 di spettatori con il 59,5% di share e questo vuol dire che Carlo Conti ha recuperato oltre un punto nell’ultima rilevazione. Un risultato positivo, che è complice anche dell’assenza delle partite di Champions league, sempre molto attenzione dagli appassionati di calcio. Quanto ai telespettatori medi della terza serata, il programma ha fatto meglio dell’edizione 2023, quando gli spettatori furono 9.240.000.

Sanremo, tanti telespettatori e share in crescita nella terza serata

La prima parte del festival della scorsa serata, dalle 21.45 alle 23.33, è stata seguita da 12.585.000 spettatori con il 60,4% di share. La seconda invece, dalle 23.37 all’1.13, è stata seguita da 5.941.000 spettatori con il 61,3% di share. Inoltre, le figure più importanti e attenzionate dagli appassionati sono state Laura Pausini e Alicia Keys, protagoniste supreme dei picchi di ascolto.

In termini di telespettatori, l’apice è stato raggiunto alle 22.11 con 14.199.000, quando è entrata in scena Laura Pausini, vestita con il secondo abito della serata, giallo canarino. Per quanto riguarda lo share, invece, la vetta è stata raggiunta alle 23.04 con il 65,8%, nel momento in cui Carlo Conti ha accolto sul palco Alicia Keys. La percentuale è rimasta stabile per tutta la durata della performance della popstar americana, sia durante il duetto con Eros Ramazzotti sulle note di ‘L’Aurora’ sia quando Keys ha cantato da sola ‘Empire State of Mind’.