Sanae Takaichi vince ancora: il segreto del nuovo trionfo elettorale della “lady di destra” giapponese

La conferma aTokyo

Il primo ministro giapponese Sane Takaichi, conservatrice e ispirata da Margaret Tatcher, ha vinto nuovamente le elezioni anticipate. Come ha scritto Federico Rampini sul Corriere della Sera, «sul piano interno» uno degli ingredienti del suo successo è «il no all’immigrazione». Peraltro, ai giovani «piace il messaggio femminista che la sua ascesa al potere trasmette», visto che è la prima premier donna nella storia del Sol Levante. Altro che quote rosa, Takaichi ha dimostrato di saper conquistare i propri risultati sul campo. Il terzo segreto della sua popolarità riguarda la custodia dell’eredità di Shinzo Abe «per traghettare il Giappone dal suo pacifismo disarmato — scritto nella Costituzione del 1945 e voluto dagli americani — verso una ripresa di capacità difensiva». L’analisi Rampini è stata confermata anche dalle parole della premier, che ha confermato le sue volontà politiche in una conferenza stampa successiva al trionfo elettorale.

Il segreto della vittoria di Takaichi, sovranità militare, diplomazia con la Cina e blocco migratorio

«Nessuno verrà in aiuto di un Paese che non ha la determinazione di difendersi con le sue mani. Proteggeremo con fermezza la pace e l’indipendenza del nostro Paese, il nostro territorio, le nostre acque territoriali, lo spazio aereo e le vite e la sicurezza dei nostri cittadini», ha spiegato Takaichi, confermando le sue volontà di rafforzare i piani di difesa nipponici. Poi ha ricordato che l’ultima vittoria “è l’inizio di una responsabilità molto grande, per rendere il Giappone più forte e più prospero». E ancora: «Pensiamo che la popolazione abbia dato dimostrazione di comprensione ed empatia di fronte alle nostre richieste sull’urgenza di un cambiamento importante di politica». La premier di destra è considerata un falco, ma le sue parole di apertura diplomatica nei confronti della Cina fanno intendere che le sue prime intenzioni siano quelle di costruire una convivenza pacifica. Come ha spiegato lei stessa, «il Giappone è aperto al dialogo con la Repubblica popolare. Abbiamo già avuto scambi di opinioni che proseguiranno. Li affronteremo con calma e in modo appropriato».