Roberto Bolle racconta l’emozione di essere tedoforo: «La Torcia è tutto quello che c’è nei valori sportivi» (video)

Milano-Cortina

Al termine della staffetta il ballerino ha visitato, presso le Gallerie d’Italia, Casa Intesa Sanpaolo e la mostra “La strada per Cortina” sulle prime Olimpiadi invernali italiane

Venerdì 6 febbraio segna l’atto conclusivo del viaggio della Fiamma Olimpica: la cerimonia d’apertura allo stadio San Siro darà ufficialmente il via ai Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. Tra i tedofori d’eccezione nel capoluogo lombardo spicca Roberto Bolle che, proprio davanti alla sua “casa”, il Teatro alla Scala, ha ricevuto la Torcia percorrendo le vie del centro tra una folla gremita ed entusiasta.

Al termine della staffetta, Roberto Bolle ha visitato, presso le Gallerie d’Italia, Casa Intesa Sanpaolo e la mostra “La strada per Cortina”. L’esposizione valorizza gli scatti dell’Agenzia Publifoto realizzati durante le prime Olimpiadi invernali italiane (Cortina 1956) e fa parte del programma “Olimpiade Culturale” di Milano Cortina 2026.

Roberto Bolle racconta l’emozione di essere tedoforo

«Il momento più emozionante è stato passare tra le persone e vederne l’entusiasmo, vedere che riconoscono nella torcia dei valori», ha commentato Bolle in una videointervista, parlando del «sentimento di gratitudine» che pervade chi partecipa alla macchina olimpica e anche del suo personale «grandissimo orgoglio» di tedoforo. «La torcia è la passione, la dedizione, il sacrificio, l’impegno, tutto quello che c’è dentro e dietro i valori sportivi ed è anche un simbolo di pace. Il mondo ha bisogno dei valori della pace, dell’armonia e del dialogo tra i popoli, sono più attuali e necessari che mai», ha aggiunto Bolle, sottolineando «l’entusiasmo e la gioia di essere parte di questo spirito olimpico che è meraviglioso e che invade Milano, l’Italia e il mondo».