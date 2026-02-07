Primi attentati “rossi” contro le Olimpiadi: bomba e cavi tranciati dagli anarchici. La Procura valuta il terrorismo

A Bologna e Pesaro

Lo avevano promesso, sono scesi in campo con le prime azioni di boicottaggio e gli attentati contro le Olimpiadi di Milano-Cortina gli anarchici e i teppisti che gravitano nella galassia del dissenso di sinistra. Un ordigno a Bologna, lungo la linea ferroviaria, una cabina elettrica a fuoco a Pesaro. Nei pressi della stazione di Bologna, a Castel Maggiore, sono stati tranciai i cavi ferroviari. Sul posto sono arrivati anche gli artificieri. A quanto risulta i cavi sono stati tranciati dalle fiamme in seguito all’incendio provocato dall’innesto artigianale. Anche se al momento non ci sono rivendicazioni, appare sempre più concreta l’ipotesi di un sabotaggio, così come la pista degli anarchici, per un gesto compiuto in concomitanza con l’avvio dei Giochi di Milano-Cortina.

La Procura di Bologna valuta il terrorismo

La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, per danneggiamento aggravato. I pm, coordinati dal procuratore capo Paolo Guido, stanno valutando anche l’ipotesi di procedere per terrorismo. Gli inquirenti sono in stretto contatto con la polizia che ha già inviato una prima informativa.

Salvini: «C’è un’Italia che mostra il meglio di sé e poi c’è chi fa danni»

«Il dispiacere è che mentre qua c’è l’Italia che mostra al mondo il suo meglio, sto seguendo la notizia di quello che probabilmente è un atto di terrorismo, di interruzione sull’Alta velocità da parte di anarchici e casinisti vari. Quindi, qua c’è l’Italia bella e là c’è l’Italia minoritaria che però fa danni», ha commentato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, da Bormio, dove si stavo disputando alcune gare dei Giochi. Una nota del Mit ha poi ricordato che i casi di Pesaro e Bologna «ricalcano gli atti di terrorismo verificatisi in Francia a poche ore dalla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi».

FdI: «Attacchi di veri e propri terroristi»

Di fatti «gravissimi» ha parlato il capogruppo di FdI alla Camera, Galeazzo Bignami, sottolineando che il sabotaggio «ripropone il tema della difesa delle infrastrutture dagli attacchi di quelli che sono veri e propri terroristi. Anzi sono propri questi eventi che spiegano il ricorso a norme più dure». «FdI si augura che rapidamente sia fatta luce sulla dinamica di quanto accaduto e che i responsabili siano condannati in maniera ferma ed esemplare. Toghe rosse permettendo…», ha concluso.

Olimpiadi, primi attentati per mano degli anarchici

E potrebbe essere doloso l’incendio in un tombino con cabina elettrica nei pressi dei binari della stazione di Pesaro, in direzione Bologna-Ancona. Il rogo, sviluppatosi questa mattina e spento dai vigili del fuoco con un intervento attorno alle 6, ha causato un iniziale disagio alla circolazione ferroviaria, sospesa alle 5:20 e poi ripresa su un solo binario. A seguito dello spegnimento delle fiamme da parte dei vigili del fuoco, la polizia e la scientifica stanno eseguendo rilievi sul posto da diverse ore, ma ci vorranno due giorni per capire se l’incendio possa essere collegato ad altri episodi vandalici avvenuti sul territorio nazionale e in particolare all’ordigno rudimentale e ai cavi elettrici troncati sulla tratta ferroviaria Bologna-Padova.

La circolazione ferroviaria è stata fortemente rallentata nei pressi della stazione di Bologna Centrale per l’intervento delle forze dell’ordine sulla linea dove sono stati tranciati i cavi. Alle 12.30 si registrano rallentamenti fino a 120 minuti, variazioni e cancellazioni.