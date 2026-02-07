Olimpiadi, si vola subito: doppia medaglia azzurra in discesa libera con Franzoni e Paris

Milano-Cortina

Olimpiadi di Milano-Cortina subito azzurre. Giovanni Franzoni medaglia d’argento e Dominik Paris medaglia di bronzo nella discesa libera maschile in mattinata, il giorno dopo la splendida cerimonia inaugurale. I due azzurri salgono sul podio a Bormio nella gara vinta dallo svizzero Franjo von Allmen, che trionfa in 1’51”61: l’elvetico conquista la medaglia d’oro ed è il nuovo campione olimpico. Franzoni chiude in 1’51”81, a 0”20 dal primo posto. Paris è terzo in 1’52”11, a mezzo secondo dall’oro. Per ‘Domme’, che al traguardo si inchina al pubblico, chiusura di una cerchio con la prima medaglia olimpica (unica mancante nel suo palmares) a 36 anni.

“Che roba… E’ stata una gara strana, in questi giorni non ho avvertito tensione. Poi prima della partenza invece è arrivata, avevo le gambe dure. Ho visto il tempo di von Allmen, ho pensato sarebbe stata durissima. Sono partito decisissimo, la pista era bellissima. Non ho fatto una traiettoria pulitissima alla Carcentina, credo di aver lasciato lì la vittoria”, db

