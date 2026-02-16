Omicidio Quentin, spunta il video del pestaggio eseguito dagli antifascisti a Lione (video)

Odio politico

Sono state pubblicate nuove immagini del pestaggio violento che ha portato alla morte di Quentin, giovane francese di destra aggredito per aver provato a difendere le ragazze del collettivo Nemesis a Lione. Nel video si vedono diverse persone che si accaniscono sui corpi inermi di tre giovani. Due riescono a rialzarsi da terra mentre vengono presi a calci, mentre un altro ragazzo rimane a terra: si tratta di Quentin.

Nessuna pietà da parte dell’estrema sinistra, che a volto coperto colpisce ancora e lo fa in branco, massacrano un 23enne innocente, nel silenzio assordante di una sinistra radicale francese che fa di tutto per discolparsi dall’accaduto. Il filmato è stato ripubblicato anche da Gioventù nazionale su Instagram, che ha sottolineato: «Le immagini sono terribili, ma è doveroso vederle affinché nessuno abbia più la sola tentazione di girarsi dall’altra parte». E ancora: «A tutto questo odio continueremo a rispondere come abbiamo sempre fatto: col nostro amore».

Omicidio Quentin, spunta il video dell’aggressione antifascista a Lione

Il 23enne francese p rimasto vittima delle botte, ma anche della codardia degli antifascisti che l’hanno sopraffatto in branco. Stava cercando di evitare che le femministe di destra venissero aggredite mentre contestavano la deputata de La France insoumise Rima Hassan, ma la sua missione generosa gli è costata la vita.

Come ha scritto l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Nicola Procaccini: «Provo profondo dolore e sgomento per la morte di Quentin, 23 anni, ferito a morte in un agguato a Lione. Siamo di fronte all’ennesimo episodio di una violenza spietata, balorda e ipocrita, che si maschera dietro lo slogan ‘antifascista‘ e che continua a seminare odio e morte in tutta Europa. Servendosi di chi, anche nelle forze politiche della sinistra, continua a far finta di niente o, peggio ancora, a tollerare e giustificare. Nessuna idea politica può giustificare la violenza. Alla famiglia del giovane e alla Francia libera va tutta la mia vicinanza».