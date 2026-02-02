Nuova aggressione di uno straniero a un poliziotto: agente ferito a coltellate a Cosenza

Forze dell'ordine nel mirino

Dopo i due casi di Milano Rogoredo, per non parlare di Torino, ieri un altro ferimento di un poliziotto, a Cosenza. Un immigrato è stato arrestato, nella flagranza del reato di violenza, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di arma bianca, per aver minacciato i passanti e poi ferito di striscio un agente intervenuto per bloccarlo. Si tratta di un cittadino straniero domiciliato nella frazione di Schiavonea dell’area urbana di Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. A seguito di richiesta di intervento giunta al 112, ad opera di un cittadino che aveva notato un soggetto armato di coltello che minacciava i passanti, una volante della Polizia di Stato è arrivata sul luogo segnalato e, dopo aver appreso le prime informazioni, ha notato, a poca distanza dal luogo segnalato, un giovane corrispondente alle descrizioni che, alterato ed in evidente stato confusionale, si muoveva nervosamente con le mani in tasca.

Cosenza, poliziotto ferito: non è grave

I poliziotti, con le dovute cautele, si sono avvicinati all’uomo allo scopo di identificarlo e procedere al controllo, invitandolo a togliere le mani dalle tasche mettendole bene in vista. Il cittadino straniero stava cercando di occultare un coltello mentre ha cominciato a inveire contro gli agenti con ripetute minacce. Dopo averlo invitato a mantenere la calma e la distanza, gli operanti, in sicurezza, hanno cercato di disarmarlo al fine di renderlo inoffensivo. Nonostante tali inviti, l’uomo si è divincolato cercando di lanciare contro gli agenti dei vasi di fiori in strada per poi tentare la fuga. Gli agenti dopo pochi metri hanno bloccato l’uomo, il quale con una mossa fulminea, ha colpito con il coltello di striscio al braccio destro uno dei poliziotti. Al contempo, l’intervento del secondo poliziotto ha permesso di assicurare la persona, anche mediante l’utilizzo dello spray capsicum in dotazione. L’uomo è stato quindi arrestato. Il Gip convalidando l’arresto ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

