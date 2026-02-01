Milano violenta, immigrato spara a un vigilante e ai poliziotti: ferito, è grave. La sinistra lo difenderà?

Ancora a Rogoredo

Un’altra sparatoria, questo pomeriggio a Milano, in piazza Mistral, zona Rogoredo, tra un rapinatore e la polizia, a poca distanza dal posto dove la settimana scorsa un pusher marocchino aveva perso la vita dopo uno scontro a fuoco che aveva visto un agente reagire alla minaccia di una pistola.

Oggi un uomo, di nazionalità cinese, dopo aver attaccato un vigilante e i poliziotti è stato colpito ed è gravissimo. Avrebbe aggredito con una botta in testa una guardia giurata e gli avrebbe sottratto l’arma. Allertate dalla guardia giurata, le forze dell’ordine si sono recate sul posto, dove il rapinatore, alla vista della volante, ha aperto il fuoco contro l’auto blindata. I poliziotti, illesi, hanno risposto al fuoco ferendolo. Il ferito si trova in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. Ha ferite da arma da fuoco alla testa e a un braccio. L’uomo ferito dagli agenti di Polizia a Milano ha rivolto contro di loro la pistola rubata poco prima a una guardia giurata. Dopo il furto avvenuto in via Caviglia, l’uomo è fuggito verso la stazione di Rogoredo ed è stato intercettato dalle Volanti lungo via Cassinis. Nessun poliziotto risulta ferito. Il 26 gennaio un 28enne è morto dopo essere stato colpito dalla polizia durante un controllo antidroga.

FdI: “La sinistra si schieri con le forze dell’ordine”

“La criminalità a Rogoredo cresce pericolosamente. Quanto avvenuto oggi ai danni di una guardia giurata e delle forze dell’ordine è inaccettabile e gravissimo. Rivolgo la mia solidarietà al vigilante picchiato e un sentito ringraziamento alle squadre della Polizia Antiterrorismo prontamente intervenute. E’ ora di dire basta e di ristabilire la sicurezza che i cittadini meritano”, dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.

“Milano è diventata un far west ed è inutile che la sinistra continui a negarlo. La seconda sparatoria in zona Rogoprddo una settimana – dove oggi un rapinatore, dopo aver aggredito una guardia giurata e sottratto la sua arma, ha aperto il fuoco contro una volante della polizia intervenuta sul posto – rappresenta un fatto intollerabile. Solo la prontezza degli agenti ha evitato conseguenze ancora più gravi. Esiste un problema evidente legato anche all’immigrazione e alla mancata integrazione, conseguenza di politiche buoniste i cui frutti malati sono ormai sotto gli occhi di tutti. Di fronte a episodi di questa gravità bisogna essere chiari: la sinistra dimostri senza ambiguità la propria vicinanza alle forze dell’ordine e il rispetto per chi ogni giorno rischia la vita per garantire la sicurezza dei cittadini. Massima vicinanza agli agenti intervenuti”, dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Sandro Sisler, vicepresidente della Commissione Giustizia a Palazzo Madama.