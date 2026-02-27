Notte di fuoco, è guerra tra Afghanistan e Pakistan: bombardate le postazioni dei talebani (video)

Alta tensione

Il Pakistan ha bombardato le città afghane di Kabul e Kandahar stamattina, poche ore dopo che le forze afghane avevano attaccato le truppe di frontiera pakistane in quella che il governo talebano ha definito una rappresaglia per precedenti attacchi aerei. “Sono stati colpiti gli obiettivi di difesa dei talebani afghani a Kabul, nella provincia di Paktia e Kandahar”, ha scritto su X il ministro dell’Informazione pakistano Attaullah Tarar. Il ministro degli Interni pakistano Mohsin Naqvi ha dichiarato che gli attacchi in Afghanistan sono stati una “risposta appropriata”. “Le forze armate pakistane hanno dato una risposta adeguata all’aggressione aperta dei talebani afghani”, ha affermato Naqvi.

Guerra in corso tra Afghanistan e Pakistan

“La nostra pazienza ha raggiunto il limite. Ora è guerra aperta tra noi e voi”, ha dichiarato il Ministro della Difesa, Khawaja Asif, proclamando uno “scontro totale” con il governo talebano. Mentre il Primo Ministro pakistano, Shehbaz Sharif, ha affermato che le forze armate del suo paese possiedono “la piena capacità di schiacciare qualsiasi ambizione aggressiva”.

Dopo che Islamabad ha lanciato attacchi aerei sulle città chiave di Kabul e Kandahar, l’Afghanistan ha ripreso gli attacchi contro le truppe pakistane lungo il confine comune. Il portavoce del governo talebano Zabihullah Mujahid ha scritto su X che “dopo gli attacchi aerei a Kabul, Kandahar e in altre province, sono state nuovamente lanciate operazioni di rappresaglia su vasta scala contro le posizioni dei soldati pakistani, anche in direzione di Kandahar e Helmand”.

Islamabad distrugge 27 postazioni dei talebani

Secondo quanto ha riferito Mosharraf Zaidi, portavoce del primo ministro pakistano, Islamabad ha finora distrutto 27 postazioni militari dei talebani afghani e ha preso possesso di altre nove. Distrutti anche più di 80 carri armati, artiglieria e veicoli di trasporto delle truppe armate. “La risposta immediata ed efficace del Pakistan all’aggressione continua”, ha scritto su X.

Da parte sua, il ministero della Difesa dei talebani ha dichiarato di aver conquistato nella notte 19 postazioni militari pakistane e due basi. In totale, sono stati uccisi 55 soldati pakistani, ha dichiarato il Ministero.

Difficile quantificare il numero delle vittime. Ciascuna delle parti sostiene di aver inflitto gravi perdite all’altra, subendo al contempo pochi danni. Zaidi ha riferito che finora le forze pakistane hanno ucciso 133 talebani afghani e ne hanno feriti più di 200. Il portavoce dei talebani afghani, Zabihullah Mujahid, lo smentisce, scrivendo su X che “nessuno è rimasto ferito” negli attacchi pakistani, mentre il Ministero della Difesa afghano ha dichiarato che 55 soldati pakistani sono stati uccisi, alcuni dei quali sono stati portati in Afghanistan, mentre “diversi altri sono stati fatti prigionieri”.ù