Napoli, 22enne accoltellata alla schiena: muore all’arrivo in ospedale. Tra le ipotesi una lite degenerata in strada

Il prefetto: una tragedia

Tragedia a Napoli. Una ragazza è morta dopo essere stata accoltellata alla schiena in circostanze ancora da verificare. Ilenia Musella di 22 anni, stando alle prime notizie, sarebbe arrivata all’ospedale Villa Betania, nel quartiere Ponticelli, alla periferia est di Napoli, in gravissime condizione se non già priva di vita. A ucciderla una coltellata. La giovane donna sarebbe stata soccorsa e trasportata in auto da alcuni abitanti del parco “Conocal”, la zona in cui si stanno concentrando le indagini della polizia. I soccorritori, una volta lasciata la ragazza in ospedale, si sarebbero allontanati. Di loro non si hanno tracce.

Napoli, 22enne muore accoltellata alla schiena

La dinamica dell’omicidio è ancora in fase di ricostruzione. Dai primi accertamenti sembra che l’accoltellamento sia avvenuto in strada a seguito a una lite improvvisa cui avrebbero partecipato diverse persone. Non è chiaro se l’autore sia un uomo o una donna, anche perché la zona non è coperta da videosorveglianza. La polizia sta interrogando i familiari della 22enne e alcuni potenziali testimoni. Sul caso stanno lavorando gli agenti della Squadra Mobile di Napoli, il Commissariato di Ponticelli e l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Cercano di chiarire le circostanze dell’aggressione mentre si lavora per rintracciare gli accompagnatori della ragazza vagliando la telesorveglianza per recuperare la targa dell’auto.

Tra le piste al vaglio quella della lite in strada