Milano, quei bravi maranza difesi dalla sinistra: arrestato il tunisino che guidava lo scooter su cui morì Ramy

Recidivo

È stato arrestato per furto a Milano Fares Bouzidi, il 23enne tunisino che era alla guida del T-Max su cui morì il 24 novembre 2024, al termine di un inseguimento dei carabinieri, il suo amico Ramy Elgaml. Bouzidi nella tarda serata di ieri è stato notato insieme a un complice, mentre in modo sospetto spingevano in strada una moto Yamaha dal valore di circa 15mila euro. Gli agenti delle volanti sono riusciti a intercettarli in via Pirandello. Alla vista dei poliziotti hanno provato a scappare, ma sono stati bloccati e arrestati per furto aggravato in concorso. Indagati per lo stesso reato anche altri due ragazzi, che avrebbero fatto da palo. Lunedì mattina il processo per direttissima.

Fares è stato condannato con rito abbreviato a 2 anni e 8 mesi per resistenza proprio per l’inseguimento, in cui anche lui finì in gravi condizioni in ospedale. Ed è inoltre accusato di omicidio stradale così come il carabiniere alla guida dell’auto che inseguiva i due giovani su un Tmax quando si è verificato lo schianto all’angolo fra via Ripamonti e via Quaranta. Una vicenda in cui risultano indagati anche altri sei carabinieri accusati a vario titolo di falso ideologico per il verbale che hanno poi redatto, e per favoreggiamento e depistaggio in merito alla cancellazione di video e file di alcuni testimoni. Dopo l’incidente in cui morì Ramy, in città ci sono state proteste con cassonetti bruciati e vandalismo, in particolare fra il punto dell’incidente e il quartiere periferico di Corvetto dove viveva il diciannovenne morto quando lo scooter su cui viaggiavano uscì di strada sfracellandosi all’altezza di un distributore di benzina.

“L’arresto per furto delle scorse ore, è un’ulteriore conferma delle attività che svolgeva in città questo ‘maranza’ per mesi difeso da autorevoli politici del centrosinistra milanese”, dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, vicepresidente della commissione Affari costituzionali della Camera ed ex vicesindaco delle Giunte di centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.