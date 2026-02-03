Milano-Cortina, tutto pronto per la cerimonia inaugurale: Meloni e Mattarella accoglieranno 50 capi di Stato

Olimpiadi invernali

Venerdì la cerimonia di inaugurazione. Si punta a dare l'immagine migliore e a conquistare tante medaglie

Gli occhi del mondo puntati sull’Italia: partono venerdì 6 febbraio (in realtà le gare inizieranno il giorno prima) con la cerimonia inaugurale, i giochi olimpici invernali di Milano-Cortina. Dopo vent’anni, Torino 2006, la nostra nazione torna ad ospitare la rassegna olimpica ed è la prima volta che la manifestazione si terrà in due città distinte.

La cerimonia con Mattarella e Meloni

La cerimonia di apertura si terrà venerdì 6 febbraio alle ore 20:00 presso lo Stadio San Siro. Saranno presenti sia il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Mistero su chi accenderà il braciere: il favorito è Alberto Tomba, il più grande sciatore italiano di tutti i tempi.

Saranno una cinquantina i capi di Stato presenti, da Emanuel Macron ad Alberto di Monaco. Per gli Stati Uniti, il vicepresidente, Jd Vance.

Si esibiranno alcune tra le voci e i volti più riconosciuti della scena artistica italiana e internazionale come Mariah Carey, Andrea Bocelli, Laura Pausini, Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore, Matilde De Angelis, Ghali, Cecilia Bartoli, Lang Lang e molti altri, che saranno protagonisti di uno show destinato a diventare uno dei momenti più attesi di Milano Cortina 2026.

L’obiettivo della Fondazione Milano-Cortina e del Comitato olimpico internazionale (Cio) resta quello di avere il “sold out“

Un grande investimento

L’investimento complessivo è di circa 5 miliardi, 3,5 dei quali saranno spesi in infrastrutture. Si stima che i Giochi genereranno un valore economico totale per il territorio di circa 5,3 miliardi di euro tra impatto turistico immediato, investimenti infrastrutturali e indotto nei mesi successivi. Solo per il turismo, è prevista una spesa aggiuntiva di circa 2,9 miliardi di euro.

900 ore di trasmissione e 5 miliardi di telespettatori

L’Olympic Broadcasting Services (OBS) produrrà oltre 6.500 ore di contenuti, con 900 ore di competizioni trasmesse in diretta UHD (4K) per i detentori dei diritti mondiali. Si stima che i telespettatori complessivi, relativi a tutte le gare, saranno circa cinque miliardi, con una visibilità straordinaria per la nostra Nazione. La Rai coprirà per intero l’appuntamento olimpico.

