Olimpiadi invernali
Milano-Cortina, tutto pronto per la cerimonia inaugurale: Meloni e Mattarella accoglieranno 50 capi di Stato
Venerdì la cerimonia di inaugurazione. Si punta a dare l'immagine migliore e a conquistare tante medaglie
Cronaca - di Redazione - 3 Febbraio 2026 alle 16:33
Gli occhi del mondo puntati sull’Italia: partono venerdì 6 febbraio (in realtà le gare inizieranno il giorno prima) con la cerimonia inaugurale, i giochi olimpici invernali di Milano-Cortina. Dopo vent’anni, Torino 2006, la nostra nazione torna ad ospitare la rassegna olimpica ed è la prima volta che la manifestazione si terrà in due città distinte.
La cerimonia con Mattarella e Meloni
La cerimonia di apertura si terrà venerdì 6 febbraio alle ore 20:00 presso lo Stadio San Siro. Saranno presenti sia il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Mistero su chi accenderà il braciere: il favorito è Alberto Tomba, il più grande sciatore italiano di tutti i tempi.
Saranno una cinquantina i capi di Stato presenti, da Emanuel Macron ad Alberto di Monaco. Per gli Stati Uniti, il vicepresidente, Jd Vance.
Si esibiranno alcune tra le voci e i volti più riconosciuti della scena artistica italiana e internazionale come Mariah Carey, Andrea Bocelli, Laura Pausini, Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore, Matilde De Angelis, Ghali, Cecilia Bartoli, Lang Lang e molti altri, che saranno protagonisti di uno show destinato a diventare uno dei momenti più attesi di Milano Cortina 2026.
L’obiettivo della Fondazione Milano-Cortina e del Comitato olimpico internazionale (Cio) resta quello di avere il “sold out“
Un grande investimento
L’investimento complessivo è di circa 5 miliardi, 3,5 dei quali saranno spesi in infrastrutture. Si stima che i Giochi genereranno un valore economico totale per il territorio di circa 5,3 miliardi di euro tra impatto turistico immediato, investimenti infrastrutturali e indotto nei mesi successivi. Solo per il turismo, è prevista una spesa aggiuntiva di circa 2,9 miliardi di euro.
900 ore di trasmissione e 5 miliardi di telespettatori
L’Olympic Broadcasting Services (OBS) produrrà oltre 6.500 ore di contenuti, con 900 ore di competizioni trasmesse in diretta UHD (4K) per i detentori dei diritti mondiali. Si stima che i telespettatori complessivi, relativi a tutte le gare, saranno circa cinque miliardi, con una visibilità straordinaria per la nostra Nazione. La Rai coprirà per intero l’appuntamento olimpico.
Il record della presenza di atleti azzurri
L’Italia sarà presente con 196 atleti, 103 uomini e 93 donne. E’ la spedizione più nutrita della storia dopo quella di Torino. E gli azzurri punteranno proprio a superare il record di medaglie ottenuto il 1994 in Norvegia (20) con grandi chanches in diverse discipline. Oltre a Federica Brignone, spiccano Sofia Goggia, Marta Bassino e tra gli uomini Dominik Paris e l’emergente Giovanni Franzoni.: Arianna Fontana punta a incrementare il suo record di medaglie, affiancata da Pietro Sighel.
Le veterane Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer guidano la squadra femminile di Biathlon
Nel Curling, i campioni in carica del doppio misto Stefania Constantini e Amos Mosaner difenderanno l’oro di Pechino 2022. Per lo Snowboard, presente il veterano Roland Fischnaller (45 anni, alla sua settima Olimpiade) e la campionessa Michela Moioli.
La macchina della sicurezza
di Redazione - 3 Febbraio 2026
Leggi anche
Il bilancio di Federalberghi