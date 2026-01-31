Milano-Cortina, le Olimpiadi attraggono il turismo di oltre sei milioni di italiani: ecco i dati

Il bilancio di Federalberghi

Le olimpiadi di Milano-Cortina faranno incrementare il turismo italiano nelle località di montagna. A dirlo è un rapporto di Federalberghi, secondo cui 6,2 milioni di persone trascorreranno le vacanze in alta quota. Come ha spiegato il presidente dell’associazione, Bernabò Bocca, “non vi è dubbio che i Giochi Olimpici e Paralimpici attivino indirettamente una sorta di circuito virtuoso nell’andamento del turismo invernale: nell’immaginario collettivo, ci si sente un po’ tutti coinvolti. Ad assistere in presenza alle gare nei luoghi delle competizioni, abbiamo rilevato che saranno circa 2 milioni di italiani”. Secondo i dati, 4,4 milioni di cittadini hanno scelto di partire a febbraio, mentre l’1,8% ha deciso di concedersi il riposo a marzo. Inoltre, sempre secondo Federalberghi e Tecnè, il 97% degli italiani andranno a sciare entro i confini italiani, mentre il Il soggiorno preferito è quello in hotel.

Olimpiadi Milano-Cortina, un evento che riaccende la voglia di ferie per gli italiani

Gli italiani sono molto esperti sulle nuove Olimpiadi, visto che l’84% degli adulti ne è a conoscenza e il 55% le seguirà sui principali canali televisivi o sui social network. Tra chi seguirà i giochi direttamente dai luoghi di gara, il 70% ha spiegato che soggiornerà entro una trentina di chilometri dalle zone delle gare. Il restante 28%, invece, prevede di stabilirsi nelle aree che si estendono oltre i 30 chilometri di distanza. Per quanto riguarda la scelta del permanenza, risulta essere quella più gradita dai visitatori, seguita dal B&b e dalla casa di parenti o amici.

La visione del ministro Santanchè

Rimane equilibrata la visione degli eventi per il ministro del Turismo Daniela Santanchè, che ha spiegato come il bilancio reale dei dati si vedrà più avanti: “Il successo turistico non si misura adesso. Non possiamo aspettarci chissà quale flusso turistico già ora, anche perché ci sono i controlli, la sicurezza, c’è l’impatto sulle famiglie. Questo è un investimento che raccoglieremo tra 12 e 24 mesi”.