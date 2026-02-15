Milano-Cortina, orgoglio Italia: Pellegrino trascina la staffetta nello sci di fondo al bronzo. Tutti i portabandiera azzurri a medaglia

Podio tricolore a 5 cerchi

Milano-Cortina, sci di fondo uomini: l’Italia vince il bronzo. Ebbene sì: impresa azzurra nel fondo, Pellegrino trascina la staffetta al bronzo.

Proprio così: la staffetta dello sci di fondo maschile 4×7.5 km conquista la 19esima medaglia per l’Italia alle Olimpiadi in corso. Decisiva la frazione finale di Federico Pellegrino, che riporta gli azzurri sul podio del fondo – nelle prove di squadra – a distanza di vent’anni. Terza medaglia a cinque cerchi consecutiva per il fondista azzurro che si ritirerà alla fine dei Giochi: dopo i due argenti (sprint a Pyeongchang 2018 e sprint a Pechino 2022) è arrivato il bronzo di oggi a Tesero, in Val di Fiemme.

Milano-Cortina, sci di fondo: impresa azzurra. Pellegrino trascina la staffetta al bronzo

Con il bronzo di Pellegrino, tutti i quattro portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi di casa hanno conquistato almeno un successo: a Milano, insieme all’azzurro, c’era Arianna Fontana, che finora ha conquistato un oro nella staffetta mista di short track, e un argento nella 500m femminile. Medaglie anche per Federica Brignone e Amos Mosaner, i due portabandiera a Cortina: oro per la sciatrice di La Salle nel SuperG. Bronzo per il giocatore di curling in coppia con Stefania Constantini.

Tutti i portabandiera (tricolore) sul podio

Dato curioso anche per quanto riguarda le quattro atlete presenti a Losanna nel giorno dell’assegnazione dei Giochi, nel giugno 2019, quando l’Italia superò la Svezia: oro per Arianna Fontana e Elisa Confortola (in staffetta). Bronzo per Michela Moioli (snowboard cross femminile) e Sofia Goggia (discesa sci alpino femminile).

(Italpress)