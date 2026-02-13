Milano Cortina, la festa azzurra continua: 6 ori, 3 argenti, 8 bronzi. Fontana è nella storia con 13 medaglie in 6 Olimpiadi

Secondi solo alla Norvegia

Gli Azzurri stanno guadagnando ottimi risultati in diverse discipline nelle Olimpiadi di Milano Cortina. Dopo le gare del 12 febbraio, il team italiano ha portato a casa 17 medaglie complessive, tra cui figurano 6 ori, 3 argenti e 8 bronzi. Stiamo parlando di un ricavo complessivo di 17 riconoscimenti, che vede gli atleti italiani al secondo posto nel medagliere generale, dietro solo alla Norvegia. Il primo risultato importante è arrivato con Francesca Lollobrigida, oro nei tremila metri di pattinaggio di velocità, che l’ha portata a conquistare anche il record olimpico. L’atleta italiana ha saputo dare ritmo al percorso, dettando la linea e riuscendo infine a distanziare le sue rivale. Poi ne ha conquistato persino un altro nei cinquemila metri, portando la squadra al sesto oro olimpico dell’edizione 2026.

A questo trionfo se n’è aggiunto un altro collettivo nella staffetta mista dello short track, grazie alla vittoria della squadra composta da Arianna Fontana, Elisa Confortola, Thomas Nadalini e Pietro Sighel, con l’aiuto di Chiara Betti e Luca Spechenhauser. Una prova ad alta intensità superata con successo, che ci è valsa un altro primo posto sul podio. Anche l’11 febbraio è stata una giornata storica per lo slittino, a partire dall’oro nel doppio femminile conquistato da Andrea Vötter e Marion Oberhofer e poi nel trionfo maschile di Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner, che certificato l’imbattibilità assoluta nella disciplina per gli azzurri. È stata la sciatrice Federica Brignone a mettere l’ultimo tassello degli ori azzurri, vincendo la gara del Super-G femminile

Il punto sul medagliere italiano delle Olimpiadi: gli argenti e i bronzi

Nella staffetta mista di Biathlon, la squadra composta da Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi ha portato l’Italia al secondo posto. Un buon risultato anche nello sci alpino, grazie a Giovanni Franzoni che ha conquistato il secondo posto. Vale lo stesso per Arianna Fontana che ancora una volta, da sola, ha raggiunto il riconoscimento d’argento nei 500 metri di short track. Ha eguagliato la leggenda della scherma, Edoardo Mangiarotti, con tredici medaglie conquistate

A questi risultati si aggiungono anche le medaglie di bronzo, basti pensare a Lucia Dalmasso, che sullo snowboard ha consacrato il terzo posto in una disciplina emergente tra quelle olimpiche nello slalom femminile. Senza dimenticare i buoni risultati di Riccardo Lorello nel pattinaggio di velocità a 5000 metri, di Dominik Fischnaller nello slittino e di Sofia Goggia nello sci alpino a discesa libera e di Dominik Paris nella stessa disciplina. Anche il pattinaggio di figura a squadre ci ha regalato grandi emozioni, con un terzo posto che è arrivato grazie all’impegno di Lara Naki Gutmann, Matteo Rizzo, Sara Conti, Niccolò Macii, Charlène Guignard e Marco Fabbri. Ottima prova anche per Amos Mosaner e Stefania Costantini, che hanno ottenuto la medaglia di bronzo nel curling. E alla fine non si può evitare di menzionare il terzo posto nella gara a squadre di slittino, dove il team azzurro si è posizionato al terzo posto dopo Germania e Austria.