Migranti, la sinistra getta la maschera: “Vogliamo la sostituzione etnica antifascista!”. Spagna sotto choc (video)

Podemos all'attacco

Dalla teoria della remigrazione di destra, a quella della sostituzione etnica della sinistra. Sul fronte dei migranti la Spagna, fresca di sanatoria e regolarizzazione di 500mila stranieri, le sorprese non mancano. Come quella che ha turbato gli spagnoli, per effetto di un video virale che circola in questi giorni e che vede come protagonista Irene Montero, eurodeputata di Podemos, il partito della sinistra radicale. Sabato scorso, l’ex ministra per le Pari opportunità ha preso parte a un evento preelettorale a Saragozza, capoluogo dell’Aragona, lanciando l’idea della “sostituzione etnica” antifascista, con un appello alle “persone migranti e razzializzate”, chiedendo loro di non lasciare gli spagnoli buoni soli in mezzo a tanti fascisti. “Sì, siamo per la sostituzione etnica!”, ha urlato, lodando il governo socialista per la sanatoria di mezzo milione di immigrati illegali. “Il prossimo passo sarà quello di ottenere per loro il diritto di voto e la nazionalità, così daranno una mano a spazzare i fascisti via dalla Spagna….”. Parole che ovviamente non sono passate inosservate in Spagna, e non solo a destra.

Il video della deputata di sinistra che incita alla sostituzione etnica