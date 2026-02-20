Messina, il centrodestra punta su Marcello Scurria per avviare il risanamento della città

Si vota a maggio

La città vive una fase di declino dopo un quinquennio di sinistra non certo esaltante

Sarà Marcello Scurria, avvocato amministrativista, il candidato a sindaco del centrodestra per le elezioni comunali di Messina che si terranno a maggio. La designazione di Scurria è avvenuta all’unanimità da parte di tutti i partiti e i movimenti vicini alla coalizione.

In quota Forza Italia

Tutti i partiti vedono in Scurria «il candidato ideale per sfidare il sindaco uscente Federico Basile». Noto avvocato amministrativista in città, Scurria è stato incaricato sub commissario al risanamento nel 2023. Ha avuto diversi incarichi politici in vari partiti, nel 2018 è stato esperto dell’allora sindaco di Messina Cateno De Luca, poi presidente di Arisme, la società che si è occupata di risanamento. Nel 2012, venne nominato dall’allora sindaco Giuseppe Buzzanca come esperto in materia di finanza locale. Scurria era stato legale di fiducia di Buzzanca. Il candidato è stato proposto dall’ala di Forza Italia che fa capo al sottosegretario Matilde Siracusano.

Una città da rilanciare

In vista delle elezioni amministrative del 24-25 maggio 2026, i problemi di Messina restano al centro del dibattito politico. Il problema delle baraccopoli è una ferita storica della città che non si è ancora rimarginata. Sebbene siano stati appena consegnati 42 nuovi alloggi per il ricollocamento (febbraio 2026), l’opposizione e parte della cittadinanza denunciano ritardi nei cantieri del Parco Urbano Sottomontagna e dei progetti “Pinqua“.

Una città senz’acqua

La continuità dell’erogazione dell’acqua rimane una sfida quotidiana per molti messinesi. L’Amam ha fissato il 2028 come anno per la fornitura continua, ma per il 2026 l’obiettivo è la riduzione dei disservizi cronici attraverso nuovi pozzi e l’efficientamento energetico.

Una metropoli che merita di più

Città metropolitana, con oltre 214mila abitanti. Dal 2015 al 2025, Messina ha perso circa 24.000 residenti, ma l’intera area metropolitana ne conta oltre 500mila. Una città con un grande centro universitario che la sinistra non ha saputo amministrare, e che oggi il centrodestra vuole seriamente rilanciare. Con una figura nuova.