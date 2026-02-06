Meloni incontra i militari di Strade Sicure a Rogoredo: «Crosetto lavora per 12mila carabinieri ausiliari su strada» (video)

Con le divise e i cittadini

La premier a Milano per l'inaugurazione delle Olimpiadi, ma la prima tappa è stata «salutare personalmente» "puma" dell'esercito e carabinieri in servizio alla stazione di zona

A Milano per l’inaugurazione di Milano-Cortina la premier Giorgia Meloni ha voluto prima recarsi a Rogoredo, la zona del famigerato “bosco dello spaccio”, dove nelle ultime settimane, durante due distinte azioni di polizia, gli agenti si sono trovati in situazioni di estrema criticità, dovendo rispondere col fuoco a uomini che puntavano armi contro di loro e finendo indagati in un caso per omicidio e in un altro per lesioni colpose. Meloni, come aveva già fatto qualche giorno fa a Termini, a Roma, ha incontrato i militari, carabinieri ed esercito, di stanza alla stazione. «Sono venuta a salutare personalmente», si sente nel video postato dalla premier sui propri social, nel quale ringrazia uno per uno gli uomini in servizio, scambiando con loro alcune battute e prestandosi ai selfie con i passanti.

«Nell’ambito del rafforzamento dell’operazione Strade Sicure, i carri leggeri dell’esercito Puma arrivano anche alla stazione Rogoredo di Milano. Allo stesso tempo, nel decreto Sicurezza approvato ieri il ministro Piantedosi ha inserito diverse norme per velocizzare l’assunzione di migliaia di nuovi agenti, e il ministro Crosetto lavora per rafforzare il presidio su strada con circa 12mila carabinieri ausiliari. Non ci arrendiamo!», ha scritto la premier.

La visita, che come la stessa Meloni ha ricordato nel post, arriva all’indomani dell’approvazione del pacchetto sicurezza, con cui il governo ha voluto rafforzare ulteriormente la strategia di sostegno concreto a supporto delle forze dell’ordine e dei cittadini.

I bilaterali nell’ambito di Milano-Cortina: incontro con Vance e Rubio in prefettura

Successivamente la presidente del Consiglio ha incontrato in un bilaterale l’emiro del Qatar, Tamīm bin Ḥamad Āl Thānī, e i vertici delle delegazione istituzionale americana, rappresentati dal vicepresidente JD Vance e dal segretario di Stato Marco Rubio, in prefettura. Nel pomeriggio fissato anche l’incontro con il presidente polacco Karol Nawrocki.