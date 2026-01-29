A Termini e Colosseo arrivano i “puma” dell’Esercito. Meloni: Altro che depotenziamento di strade sicure

Tre blindati a Roma

Sulla sicurezza il governo fa sul serio: deterrenza e controllo sono gli obiettivi. La premier è andata personalmente a ringraziare i militari "per il lavoro a difesa dei cittadini"

Sul fronte della sicurezza il Governo fa sul serio. E risponde prima di tutto con la deterrenza ai numerosi episodi di cronaca che troppo spesso vede come protagonista la stazione Termini di Roma. Il Ministero della Difesa di Guido Crosetto ha inviato tre blindati «Puma» del 3º Reggimento Cavalleria Paracadutista «Savoia Cavalleria»: due presidieranno piazza dei Cinquecento e via Giolitti e dunque la zona della stazione mentre il terzo sarà di fronte all’Arco di Costantino, nei pressi del Colosseo, in una zone al mondo più frequentate dai turisti. E la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è personalmente recata nei presidi della Stazione Termini per salutare e ringraziare i militari italiani. Lo ha fatto riservatamente, senza favori di telecamera, ma con la voglia di stringere la mano i nostri militari che ogni giorno tutelano la vivibilità delle città italiane: “Altro che depotenziamento di Strade Sicure. Alla stazione Termini e al Colosseo arrivano i carri “puma” dell’Esercito Italiano. Questa mattina sono andata a ringraziare i nostri militari impegnati nelle città per il loro lavoro a difesa della sicurezza dei cittadini” ha scritto sui suoi canali social.

Sinergia tra Ministero della Difesa e dell’Interno

Difesa e Viminale hanno preso insieme la decisione di utilizzare i «Puma» dell’Esercito nel dispositivo di sicurezza delle forze dell’ordine, veicoli che in battaglia vengono prevalentemente utilizzati per la ricognizione e il trasporto delle truppe e che nella Capitale rientrano nei dispositivi dell’operazione «Strade sicure». Ciascuno sarà guidato da due soldati abilitati e controllerà le zone dalle 7 tutti i giorni Al Messaggero che riporta la notizia e le dichiarazioni degli organizzatori viene spiegato che “La logica adottata è quella di «occupazione e presidio» con lo scopo di togliere così spazi vitali a fenomeni di illegalità, di marginalità sociale e di degrado»”.

Operazione segue coinvolgimento Tuscania al Colosseo

L’operazione fa seguito ai controlli giù intensificati nell’area dell’Anfiteatro Flavio, nei giorni scorsi e che ha visto per la prima volta il coinvolgimento del 1° Reggimento paracadutisti «Tuscania» con l’obiettivo di contrastare la presenza di bande di teppisti che si sfidano fra di loro o lanciano bottiglie su turisti e coppie. Un’area delicata e passata alla cronaca in occasione della notte di Capodanno, quando la situazione ha rischiato di degenerare dopo che comitive di giovani nordafricani hanno tirato petardi dal Ponte degli Annibaldi sulle auto incolonnate, compresa un’ambulanza. I Carabinieri con il rinforzo dei paracadutisti che sono stati utilizzati anche per le operazioni antidroga all’Esquilino e al Quarticciolo, hanno arrestato in flagranza di reato decine di persone.

Fratelli d’Italia rilancia l’iniziativa

“Presidio, deterrenza, ordine. Arrivano i blindati dell’Esercito. Con il Governo Meloni si cambia passo: tolleranza zero per violenza e degrado”: è il commento sui social del partito Fratelli d’Italia che plaude all’iniziativa del ministro Crosetto.

Perissa: per governo Meloni sicurezza è al primo posto

Sull’iniziativa è intervenuto il deputato Marco Perissa, responsabile di Fratelli d’Italia Roma: “Finalmente a garantire la sicurezza delle strade nelle due zone più a rischio del centro di Roma- la stazione Termini e il Colosseo- scenari nelle ultime settimane di casi gravissimi di violenza, ci sono gli uomini e le donne dell’Esercito italiano. Grazie al ministro della Difesa, Crosetto e al ministro dell’Interno, Piantedosi, per questa scelta a tutela dei cittadini e dei viaggiatori. Un messaggio forte e chiaro all’indirizzo di chi pensa che esistano zone franche: lo Stato c’è, non arretra di un passo. Tolleranza zero per i violenti; per chi delinque, per chi spaccia. Per il governo Meloni la sicurezza dei cittadini è al primo posto e si vede”.

De Priamo: bene Crosetto su schieramento a Termini e Colosseo di blindati

Anche il senatore Andrea De Priamo, già consigliere comunale di Roma capitale nelle scorse legislature, ha detto: “Con la decisione del Ministro della Difesa Guido Crosetto di utilizzare e schierare tre blindati “Puma” dell’Esercito tutti i giorni fino all’una di notte per il presidio della stazione Termini e Colosseo con funzioni di deterrenza da episodi di violenza, il Governo Meloni ed il centrodestra dimostrano di portare avanti, con i fatti, un modello organico e coordinato in cui la logica adottata ha lo scopo di togliere spazi vitali a fenomeni di illegalità, di marginalità sociale e di degrado. Grazie all’iniziativa del Ministro Crosetto ed a questa visione del Governo la sicurezza dei cittadini e la difesa della città di Roma sono rafforzate”.

Bignami: blindati a Roma confermano impegno Meloni e FdI

Sul tema è intervenuto il capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami che ha detto: “Ancora una volta con i fatti il governo Meloni conferma che la sicurezza rappresenta una priorità. I tre blindati Puma schierati dal ministro Crosetto in aree particolarmente critiche di Roma, come la Stazione Termini e il Colosseo, vanno nella direzione di aumentare la sicurezza delle grandi città e di recuperare queste zone che per colpa della sinistra sono diventate zone franche per criminali e spacciatori. Si tratta di uno strumento di deterrenza alla microcriminalità diffusa e di ausilio alle Forze dell’Ordine che già operano con grande senso di responsabilità. Questa è anche la risposta alla sinistra che aveva diffuso le solite falsità sul ridimensionamento di ‘Strade sicure’. Nulla di tutto questo, fino a quando ci sarà al governo Fratelli d’Italia l’impegno a favore della sicurezza degli italiani e il sostegno alle nostre donne e uomini in divisa non verranno mai meno”.